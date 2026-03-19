Mediu: SHBA të rrisë angazhimin në Ballkan, rrezik nga ndikimi ruso-kinez në Shqipëri

Deputeti Fatmir Mediu, pas një serie takimesh në Departamenti i Shtetit i SHBA dhe në Asambleja Parlamentare e NATO-s, theksoi rëndësinë e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes në nivelin 5%, si një domosdoshmëri për forcimin e NATO dhe garantimin e sigurisë kolektive.
Gjatë këtyre takimeve, Mediu ngriti shqetësimin për rrezikun e reduktimit të pranisë në KFOR, në një moment kur ndikimi i Rusia dhe Kina në rajonin e Ballkanit është në rritje. Ai bëri të ditur se në takimin në Departamentin e Shtetit, ku ishte i pranishëm edhe ndihmëssekretari për Evropën dhe Azinë, Brendan Hanrahan, u prezantua qasja e administratës së Donald Trump, e cila vendos theks të veçantë te rritja e investimeve në mbrojtje si një element kyç për të ardhmen e Aleancës.
Mediu kërkoi gjithashtu një angazhim më të madh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan, duke theksuar kërcënimet që, sipas tij, vijnë nga Serbia ndaj Kosova, si dhe rritjen e pranisë ekonomike të Kinës në Shqipëri, e cila mund të cenojë sigurinë kombëtare dhe atë të partnerëve strategjikë.
Në diskutimet e tij, ai nënvizoi nevojën për harmonizimin e politikave të kontrollit të investimeve në fushën e mbrojtjes në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit. Sipas Mediut, kjo nuk duhet të kufizohet vetëm në kuadrin ligjor, por edhe në forcimin e kapaciteteve institucionale për zbatim dhe vlerësim, me qëllim parandalimin e depërtimit të aktorëve keqdashës si Rusia dhe Kina.
Ai shtoi se rritja e ndikimit ekonomik të Kinës në Shqipëri është tashmë një realitet, i cili, nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund të përbëjë një rrezik serioz për sigurinë kombëtare dhe për marrëdhëniet me aleatët.