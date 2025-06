Mediat ruse raportojnë se Daku do të transferohet në Zenit, pritet rrogë e majme

Në Rusi nuk kanë dyshime, Mirlin Daku do të vijojë karrierë te skuadra e Zenitit, pas aventurës tepër pozitive te Rubin Kazan.

Saga e transferimeve me sulmuesin shqiptar, ka arritur kulmin. Intriga me të ardhmen e Mirlind Dakut u zgjidh një ditë më parë.

Pyetja më intriguese është se sa do të fitojë Rubin nga shitja e Dakut. Më parë, Kazani nuk fillonte një bisedë me klubet e Premier Ligës ruse përveç nëse shuma ishte më pak se 10 milionë euro.

Kjo është afërsisht sa do të jetë në gjendje të marrë Rubin në këtë rast. Sipas të dhënave të mediave ruse, në çdo rrethanë, blerja nuk do të jetë më pak se 8 milionë euro.

Rubin Kazani ka të drejtë edhe për bonuse – nëse Daku arrin rezultate individuale dhe ekipore, për shembull, duke u renditur në mesin e golashënuesve më të mirë dhe Zenit duke fituar kampionatin. Kazan mund të fitojë 1.5 milion euro shtesë nga kjo. Te Rubini, Daku fitonte 700 mijë euro në vit, gjë që, natyrisht, nuk korrespondonte me nivelin e tij.

Ai donte një rritje të dyfishtë të pagës dhe Rubin po e planifikonte këtë, por Zenit ndërhyri dhe i ofroi lojtarit një rritje pothuajse të trefishtë.

Sipas informacioneve që vijnë nga mediat ruse, sulmuesi do të fitojë 3.5 milionë euro në vit në Shën Petersburg. Bonuset do të përfshihen gjithashtu në kontratë. As Rubin dhe askush tjetër në Rusi apo Evropë nuk do të ishin në gjendje të konkurronin me kushte të tilla. Marrëveshja pritet të zgjasë tre vjet.