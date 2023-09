Mediat e huaja: McGonigal deklarohet sot fajtor për dosjen shqiptare

Ish-agjenti i lartë i FBI-së, Charles McGonigal, pritet të deklarohet fajtor të premten për akuzat se ka fshehur 225,000 dollarë pagesa në cash nga një ish-oficer i inteligjencës shqiptare, i cili u bë burim në një hetim të FBI-së, tregojnë të dhënat e gjykatës, raporton Reuters.

McGonigal, i cili drejtoi divizionin e kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork përpara se të tërhiqej në vitin 2018, është planifikuar të paraqitet në një seancë për pranimin e fajësisë në gjykatën federale të Uashingtonit në orën 14:00, (1800 GMT).

Ai u deklarua fajtor për një akuzë konspirative në gjykatën federale në Manhattan muajin e kaluar në një rast të veçantë në lidhje me punën e tij për oligarkun rus Oleg Deripaska ndërsa Deripaska ishte nën sanksionet e SHBA.

McGonigal përballet me një padi prej nëntë pikash në Uashington, duke e akuzuar atë për dështimin për të raportuar pagesat në para dhe udhëtimet që ai bëri me ish-oficerin e inteligjencës. Ai më parë u deklarua i pafajshëm për këto akuza.

Pak minuta më herët, Sali Berisha deklaroi në një konferencë për gazetarët se ish-agjenti i FBI-së, Charles McGonigal do të dorëzohet mbrëmjen e sotme para drejtësisë. Gjatë konferencës me gazetarët, ai u shpreh se ai ka pranuar fajësinë në lidhje me dosjen shqiptare, gjë që sipas tij inkriminon edhe kryeministrin Rama. Sipas tij me dorëzimin e McGonigal edhe Rama do të ndjekë nga pas ish-agjentin e kundërzbulimit të FBI-së.