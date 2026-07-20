Media holandeze jehonë protestave 50-ditore në Tiranë: Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e tij

Protestat disaditore kundër qeverisë shqiptare kanë tërhequr vëmendjen e medias së njohur holandeze Nieuwsblad, e cila i ka kushtuar një shkrim të detajuar situatës në kryeqytetin shqiptar.
Në artikullin e saj, gazeta thekson se për të 50-ën ditë radhazi, qytetarët kanë mbushur sheshet duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Artikulli shpjegon se lëvizja, e cila tashmë njihet si “Revolucioni i Flamingove”, nisi si një reagim kundër ndërtimit të një kompleksi turistik luksoz prej 1.4 miliardë eurosh në zonën e mbrojtur të Zvërnecit.
Megjithatë, sipas Nieuwsblad, kauza ka tejkaluar kufijtë mjedisorë, duke u shndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit dhe qeverisjes së kryeministrit Rama.
Artikulli i plotë:
“Të dielën, për të pesëdhjetën ditë radhazi, protestuesit në kryeqytetin e Shqipërisë, Tirana, kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, raportojnë mediat shqiptare. Protesta filloi si kundërshtim ndaj një projekti të pasurive të patundshme turistike nga familja e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, por që atëherë është shndërruar në një lëvizje që kërkon reforma më të gjera dhe që bën thirrje për shkarkimin e kryeministrit. Të enjten, demonstruesit planifikojnë një marshim kombëtar proteste përpara parlamentit të Shqipërisë.
“Rama, jep dorëheqjen!”, “Fundi yt është afër”, “Shqipëria nuk është në shitje” dhe “Shqipëria kërkon revolucion!”. Këto janë sloganet e protestuesve që kanë marshuar nëpër Tiranë për pesëdhjetë ditë. “Nuk do të largohemi nga ky shesh derisa të plotësohen pesë kërkesat tona”, i thotë një demonstrues turmës së mbledhur, siç raportohet nga “Albanian Daily News”. Sipas mediave lokale, ata kërkojnë, ndër të tjera, dorëheqjen e kryeministrit dhe rrëzimin e qeverisë, si dhe reforma politike për të luftuar korrupsionin.
Që nga fundi i majit, në Tiranë kanë ndodhur demonstrata të përditshme për të protestuar kundër ndërtimit të një hoteli luksoz në një rezervat natyror në Zvërnec, në bregdetin e Adriatikut. Zona është shtëpia e vendeve të pushimit dhe shumimit për flamingo, çafka dhe zogj të tjerë.
Projekti i ndërtimit prej 1.4 miliardë eurosh mbështetet nga një kompani në pronësi të Jared Kushner, dhëndrit të presidentit të SHBA-së. Projekti ka nxitur zemërimin e aktivistëve për korrupsion të mundshëm. Protestat janë quajtur “Revolucioni i Flamingove”, duke iu referuar flamingove që jetojnë në rezervatin e mbrojtur natyror ku do të ndërtohet kompleksi turistik. Rama refuzon ta ndalojë projektin.”, shkruan gazeta.