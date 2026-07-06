Media franceze: Rama përballë provës së “Revolucionit të flamingove”

Nga Florian Chaaban/ Në Shqipëri, mobilizimi kundër një projekti të pasurive të paluajtshme të udhëhequr nga Jared Kushner, dhëndri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, dhe vajza e tij Ivanka, është intensifikuar që nga fundi i majit. Këto tensione mund të rrezikojnë trajektoren evropiane të vendit.
“Shqiptarët në rrugë ende ëndërrojnë për Evropën dhe ndryshimin”, – ishte një titull i “Courrier International”. “Vendi ballkanik ka jetuar për javë të tëra në ritmin e demonstratave që kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, fajtore për lejimin e ndërtimit të një kompleksi turistik luksoz [me një kosto të vlerësuar prej 4.6 miliardë dollarësh] në një lagunë të mbrojtur”.
Ky projekt, “i lidhur me vajzën e presidentit amerikan, Ivanka Trump, dhe bashkëshortin e saj, Jared Kushner” do të zhvillohet në një rezervat natyror në Zvernec, në bregdetin jugperëndimor të vendit.
“Deri më tani, protestat – që e kanë quajtur veten “Revolucioni i flamingove”, duke iu referuar specieve të shpendëve të kërcënuara nga projektet e pasurive të paluajtshme të dhëndrit dhe vajzës së Donald Trump – kishte qenë i kujdesshëm për të ruajtur një mesazh paqësor. Çdo mbrëmje në orën 6 të mbrëmjes, tubimet mblidhnin disa mijëra njerëz nën dritaret e zyrave të Kryeministrit [Edi Rama]” – sipas “Le Monde”
“Por përballë një udhëheqësi që i akuzon rregullisht se janë “manipuluar nga fuqitë e huaja” dhe refuzon të dëgjojë thirrjet e tyre për të ndaluar betonimin frenetik dhe të errët të bregdetit shqiptar, protestuesit vendosën, në fund të qershorit, të ashpërsonin kërkesat e tyre”, vëren gazeta.
Dorëheqja e Edi Ramës si “zgjidhja e vetme”
Më 4 korrik, “dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, në demonstratën më të madhe deri më sot të lëvizjes protestuese”, vëren “Nice-Matin”. Kjo ishte “demonstrata e 35-të ditore” në një vend të kapluar nga tensionet.
“Kundërshtimi ndaj projektit është bërë pika e grumbullimit të zemërimit të shkaktuar nga ajo që protestuesit e konsiderojnë korrupsion, me këtë të fundit që kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama për shkak të mungesës së transparencës së tij” – shkruan HuffPost.
“Dorëheqja e Edi Ramës është tani e vetmja zgjidhje. Ai është një autokrat me të cilin dialogu është i pamundur”, – thotë Sidorela Vatnikaj, një 27-vjeçare feministe dhe aktiviste kundër korrupsionit, e cila është bërë një nga figurat kryesore të kësaj lëvizjeje pa udhëheqës dhe politikisht shumë të pabarabartë”, citon “Le Monde”.
“Në pushtet vazhdimisht që nga viti 2013 në këtë vend me 2.8 milionë banorë, socialdemokrati Edi Rama [i cili festoi ditëlindjen e 62-të këtë të shtunë] nuk është përballur kurrë me një lëvizje të tillë”, – vazhdon kjo media. Më 2 korrik, “15 oficerë u plagosën dhe 25 protestues u arrestuan, sipas policisë”, – vëren RTBF.
“Revolucioni i flamingove” nuk i ka shpëtuar vëmendjes së Brukselit dhe ” mund të ketë pasoja për ambiciet e Tiranës, e cila dëshiron të bashkohet me BE-në” – shkruan HuffPost. “Eurodeputetja holandeze Tineke Strik, e cila kryesoi një komision hetimor të Parlamentit Europian për vendin ballkanik, vlerësoi se udhëheqësit shqiptarë po “luajnë me zjarrin” me projektin e pasurive të patundshme të lidhur me Trump.”
Edi Rama ka treguar tashmë se Shqipëria mbetet “plotësisht e përkushtuar ndaj procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, duke respektuar me përpikëri standardet dhe detyrimet që rrjedhin nga negociatat, në veçanti ato të Kapitullit 27 kushtuar mjedisit”, – citohet transmetuesi publik shqiptar RTSH. Ai, i cili “përsërit pa u lodhur se “nuk ka ende asnjë projekt”, duke pretenduar se studimet paraprake mjedisore ende nuk janë kryer, […] është i prirur të kultivojë imazhin e tij si një udhëheqës pro-evropian” – shkruan “Le Monde”.
Nën udhëheqjen e Edi Ramës, “shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri”, vëren BBC. “Peizazhi urban i kryeqytetit, Tiranë, është transformuar, me një mori kullash të projektuara kryesisht nga arkitektë ndërkombëtarë. Në të njëjtën kohë, sektori i turizmit ka përjetuar një rritje shpërthyese, duke transformuar imazhin ndërkombëtar të vendit dhe tani përfaqëson më shumë se një të pestën e PBB-së.”
Por ndoshta më mbresëlënëse, sipas medias britanike, “është se Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm drejt anëtarësimit në BE. Duke filluar nga e para në vitin 2022, ajo është në rrugën e duhur për të përfunduar negociatat deri në fund të vitit të ardhshëm. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, vetëm Mali i Zi është më përpara.”
Ndërhyrjet e huaja
Që nga fillimi i protestave, Edi Rama i ka akuzuar rregullisht demonstruesit, “pa prova, se janë manipuluar [sipas tij] nga Rusia ose Irani” – shkruan Le Monde. Kryeministri beson “se shumë nga kritikat e shprehura nga jashtë në lidhje me ndikimet mjedisore në vendin e tij kanë më pak të bëjnë me vetë Shqipërinë sesa me një person në veçanti: Presidentin e SHBA-së Donald Trump”, – shpjegon Deutsche Welle .
“Fakti që dhëndri i presidentit amerikan dëshiron të investojë në Shqipëri duket se shqetëson shumë njerëz”, vëren ai, “dhe ai beson se Shqipëria është bërë një platformë për forcat anti-Trump për të shprehur mendimet e tyre “, shton media.
“Duke pretenduar me forcë se është pro-amerikan, si shumica e shqiptarëve”, Le Monde shkruan se Edi Rama megjithatë e gjen veten në një pozicion të pakëndshëm, nga i cili mund të ketë vështirësi të dalë.
*Touteleurope.eu është portali i parë dhe sajti kryesor pedagogjik francez i informimit mbi çështjet dhe funksionimin e Bashkimit Evropian. Ai financohet drejtpërdrejt nga shteti francez dhe menaxhohet nga Sekretariati i Përgjithshëm i Çështjeve Evropiane (SGAE), i cili është një organ nën varësinë e Kryeministrit të Francës.