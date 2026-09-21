Më shumë se 3 mijë emigrantë në rrugët e Ceutës, Spanja përgatit rikthimin e tyre në Marok

Më shumë se 3,000 emigrantë, përfshirë disa qindra të mitur, ende jetojnë në rrugët e enklavës spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta, tha qeveria të hënën.
Ministri i Politikave Territoriale, Angel Victor Torres, e dha vlerësimin në një intervistë me transmetuesin publik spanjoll TVE të hënën.
Torres tha se transferimet në mjediset e akomodimit të përcaktuara sipas një dekreti qeveritar do të vazhdojnë në ditët në vijim, me një vend tjetër që do të hapet nëse është e nevojshme.
“Shpresojmë që vetëm brenda pak javësh të gjithë do të zhvendosen dhe dosjet e kthimit do të fillojnë të përpunohen”, tha ai.
Sipas Torres, midis 150 dhe 200 emigrantëve po kthehen vullnetarisht në Marok çdo ditë, me 160 prej tyre që e kanë bërë këtë gjatë 24 orëve të fundit.
Ai tha se vetëm personat që kanë të drejtë për mbrojtje ndërkombëtare dhe të miturit që nuk mund të ribashkohen me familjet e tyre do të mbeteshin në Spanjë, duke shtuar se shumica e të ardhurve të fundit nga Maroku nuk pritet të kualifikohen për mbrojtje.
Qeveria synon të transferojë të miturit e pashoqëruar në Spanjën kontinentale për të parandaluar mbipopullimin në Ceuta.
Torres dënoi gjithashtu një sulm të dielën ndaj një ligjvënësi të Asamblesë së Ceutës, makina e të cilit u qëllua me gurë, duke e quajtur incidentin “të papranueshëm”.