“Më rrahu e më kapi me dhunë”: Kepi i Gjelbër tronditet para Argjentinës, një braziliane akuzon kapitenin

Një akuzë për përdhunim rëndon mbi kapitenin e Kepit të Gjelbër, Ryan Mendes. Sipas asaj që raporton media braziliane Globo, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në Zelandën e Re dhe policia e Aucklandit ka hapur një hetim që përfshin futbollistin, i cili po merr pjesë në Botëror me kombëtaren e tij, protagoniste e një kualifikimi historik në fazën e 1/16-ve.
Një grua braziliane, e cila kishte punuar si përkthyese për kombëtaren e Kepit të Gjelbër gjatë një turi në Oqeani në muajin mars, ka paraqitur një kallëzim ku pretendon se Mendes kishte hyrë në dhomën e saj, e kishte rrahur dhe më pas e kishte përdhunuar. Gazeta braziliane publikoi edhe fotografi të gruas me dëmtimet e pësuara gjatë agresionit. Për këtë çështje janë informuar si Federata e Futbollit e Kepit të Gjelbër, ashtu edhe FIFA, me kërkesën që Mendes të përjashtohet nga Botërori.
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Gruaja ka deklaruar se nuk ka marrë kurrë përgjigje. FIFA, në një deklaratë të dërguar për Globo, bëri të ditur se është “në kontakt me autoritetet e Zelandës së Re”. “FIFA e merr jashtëzakonisht seriozisht çdo akuzë për sjellje të papërshtatshme dhe ka një procedurë të qartë për këdo brenda komunitetit të futbollit që dëshiron të raportojë një incident. Organet gjyqësore të pavarura nuk komentojnë mbi akuzat që mund të kenë marrë ose jo, as nëse janë duke zhvilluar hetime për raste të dyshuara. Çdo informacion që do të vendosin të ndajnë do të bëhet publik sipas gjykimit të tyre. Për momentin nuk mund të japim komente të mëtejshme.”
Sa i përket Kepit të Gjelbër, Globo publikoi një bisedë në WhatsApp, ku një zyrtar i Federatës i shpjegon gruas që ka bërë denoncimin se ngjarja është “një problem personal i Ryan”, duke hequr në thelb përgjegjësinë nga institucioni.