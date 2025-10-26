Më në fund kuptohet pjesëmarrja e Albina Kelmendi në ‘Big Brother VIP 4’

Këngëtarja e njohur Albina Kelmendi ka sqaruar thashethemet që po qarkullojnë prej javësh mbi një pjesëmarrje të mundshme të saj në sezonin e katërt të “Big Brother VIP Albania”.

 

Gjatë një sesioni me pyetje e përgjigje në Instagram, një ndjekëse e pyeti drejtpërdrejt nëse do ta shohim në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Albina iu përgjigj shkurt dhe prerë: “Jo.”

 

Me këtë përgjigje, artistja i ka dhënë fund çdo dileme rreth përfshirjes së saj në reality show-n e shumëpërfolur, duke konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e “BBVA4”.

 

Albina Kelmendi prej vitesh është një nga zërat më të pëlqyer të skenës shqiptare, dhe pas përfaqësimit në “Eurovision 2023” me këngën “Duje”, emri i saj ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes.

