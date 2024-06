Me dakordësi nga 32 vende, Mark Rutte do të jetë Shefi i ri i NATO-s

Mark Rutte do të jetë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i NATO-s pasi të 32 anëtarët e aleancës ranë dakord që kryeministri holandez në largim do të pasojë Jens Stoltenberg. Pas miratimeve nga Hungaria dhe Sllovakia të martën, Rumania konfirmoi mbështetjen e saj për Rutte të enjten, me presidentin rumun Klaus Iohannis që tërhoqi kandidaturën e tij për postin kryesor të NATO-s.

Gjatë një takimi të Këshillit të Lartë të Mbrojtjes Kombëtare, Iohannis tha se kishte njoftuar aleatët e NATO-s për tërheqjen e kandidaturës së tij. Rutte do të marrë drejtimin e NATO-s në një moment kritik. Puna e tij e re do të fillojë më 2 tetor, pak më shumë se një muaj përpara zgjedhjeve në SHBA, të cilat do të formësojnë fatin e aleancës ushtarake që ka shërbyer si parandalimi më i suksesshëm i Evropës Lindore ndaj një Rusie agresive. Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kandidati aktual republikan, është zotuar të qëndrojë në NATO, por kërcënoi se do të shkurtojë ndihmën e SHBA-së për Ukrainën nëse rizgjedh.

Megjithatë, vëzhguesit vlerësojnë Rutte për të qenë një ” pëshpëritës i Trumpit “, falë aftësisë së tij për të bërë marrëveshje me politikanë me prejardhje të ndryshme, madje duke fituar lavdërimin e presidentit të atëhershëm të SHBA: “Më pëlqen ky djalë!”

Konfirmimi i Rutte do të thotë gjithashtu se çështja e trashëgimisë do të zgjidhet përpara korrikut, kur udhëheqësit e NATO-s të shkojnë në Uashington për të shënuar 75 vjetorin e aleancës. Kërkimi i Rutte për postin kryesor të NATO-s ka qenë një udhëtim i gjatë. Ai ka bërë fushatë për këtë detyrë që nga nëntori i kaluar. Rutte është kritikuar se nuk është mjaftueshëm aktiv në kërkimin e mbështetjes nga vendet e Evropës Lindore, të cilët vunë në dyshim mbështetjen e tij para 2014 për projektin e gazsjellësit rus Nord Stream 2.

Rutte gjithashtu dështoi vazhdimisht për të sjellë shpenzimet holandeze të mbrojtjes në objektivin e NATO-s prej 2 për qind të PBB-së gjatë mandatit të tij 14-vjeçar të kryeministrit të ekonomisë së pestë më të madhe të BE-së. Holanda më në fund pritet të përmbushë këtë objektiv këtë vit, sipas shifrave të fundit të NATO-s.