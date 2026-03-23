McKennie e ‘ngacmon’ Zhegrovën, filmon duke ia uruar ‘Ditën e Babait’

Gjatë seancës stërvitore të Juventusit  një moment interesant në stërvitje, Weston McKennie shihet me kamerë në dorë duke kërkuar Edon Zhegrovën për t’i uruar  ditën e babait siç njihet atje.

 

Weston McKennie e gjen, i afrohet me humor dhe i thotë:  “Happy Father’s Day!”

 

Zhegrova nuk vonon me përgjigjen epike:  “Babi më i ri!”, ani pse me gjuhë u komentua vazhdimisht se nuk qëndron edhe aq mirë.

 

Ditë më parë lajmi se Zhegrva u bë baba për herë të parë është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një publikimi në rrjetin social Twitter, ku kanë uruar futbollistin për ardhjen në jetë të fëmijës.

“Urime Edon Zhegrovës për lindjen e fëmijës së tij të parë, Mars!”, thuhej në mesazhin e klubit.

Scroll to Top