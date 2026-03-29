Mbytet anija në brigjet greke, 22 të vdekur

22 emigrantë që shpresonin të arrinin në Evropë vdiqën në brigjet e Greqisë, sipas rojes bregdetare greke. 26 të tjerë mbijetuan dhe u shpëtuan nga një anije e agjencisë kufitare evropiane pranë ishullit të Kretës.
Zyrtarët thanë se të mbijetuarit përfshinin një grua dhe një të mitur, duke shtuar se ata që kishin nevojë për trajtim u transferuan në spitale. 21 nga të mbijetuarit ishin shtetas të Bangladeshit, katër ishin nga Sudani i Jugut dhe një ishte shtetas i Çadit.
Anija kishte qenë në det për gjashtë ditë pasi u nis nga Tobruku, një qytet port në Libinë lindore që shihet nga shumë emigrantë si porta hyrëse për azil në Bashkimin Evropian, më 21 mars.
Të mbijetuarit thanë se trupat e atyre që kishin vdekur u hodhën në detin Mesdhe me urdhër të njërit prej kontrabandistëve të njerëzve në bordin e anijes.
“Gjatë udhëtimit, pasagjerët humbën orientimin dhe qëndruan në det për gjashtë ditë pa ushqim dhe ujë”, deklaroi roja bregdetare.
Trupat e atyre që vdiqën “u hodhën në det me urdhër të njërit prej kontrabandistëve”, shtoi ajo.
Autoritetet greke kanë arrestuar dy burra nga Sudani i Jugut, 19 dhe 22 vjeç, të cilët besohet se janë kontrabandistët. Ata janë tani nën hetim për “hyrje të paligjshme në vend” dhe “vrasje nga pakujdesia”.
Varka që transportonte grupin ishte 53 milje detare në jug të Ierapetrës, një qytet në Kretën jugore.
Një zëdhënës i rojes bregdetare i tha agjencisë së re AFP se anija kishte duruar “kushte të pafavorshme meteorologjike” gjatë udhëtimit të saj.
Kjo, së bashku me mungesën e ushqimit dhe ujit, “kishte çuar në vdekjen për shkak të lodhjes së 22 personave”, tha zëdhënësi.
Numri i migrantëve që kanë vdekur duke u përpjekur të arrijnë në tokën e BE-së është më shumë se dyfishuar në dy muajt e parë të vitit 2026, krahasuar me vitin e kaluar, tha agjencia kufitare e BE-së, Frontex, në fillim të këtij muaji.