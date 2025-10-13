Mbyllja e autostradës Vorë – Durrës shkakton trafik edhe në aksin Tiranë – Elbasan

Mbyllja e përkohshme e segmentit të autostradës Vorë–Durrës, për shkak të punimeve infrastrukturore, po sjell pasoja të ndjeshme edhe në akse të tjera kryesore, përfshirë rrugën Tiranë–Elbasan.
Si rrjedhojë e devijimit të trafikut, fluksi i automjeteve që kalojnë përmes Elbasanit në drejtim të jugut të vendit dhe anasjelltas është rritur ndjeshëm. Kjo ka sjellë radhë kilometrike dhe pritje të zgjatura, veçanërisht në hyrje-daljet e qytetit të Elbasanit.
Sipas autoriteteve, qindra mjete kanë zgjedhur këtë aks si rrugë alternative për të arritur në Tiranë apo për të vijuar udhëtimin në drejtim të jugut, duke ngarkuar tej mase kapacitetin normal të qarkullimit.
Në këto kushte, Policia Rrugore ka shtuar praninë në zonat më problematike dhe i bën apel qytetarëve për mirëkuptim, duke theksuar rëndësinë e punimeve që po kryhen në segmentin Vorë–Durrës, si një investim i domosdoshëm për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.
Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve të tregojnë durim, të ndjekin sinjalistikën dhe udhëzimet e policisë, si dhe të planifikojnë udhëtimet me kohë të mjaftueshme për të shmangur vonesat. /BW