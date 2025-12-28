Mbyllet orari zyrtar i votimeve në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë

Në orën 19:00 ka përfunduar orari zyrtar i votimeve për zgjedhjet parlamentare në Kosovë
Ata që janë në qendrat e votimit kanë të drejtë ta përfundojnë votimin.
Ndërsa deri në orën 17:00 të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar më shumë se 770 mijë votues apo rreth 39 për qind e atyre me të drejtë vote.
Rreth dy milionë shtetas të Kosovës do të kenë mundësi të votojnë sot, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u shpallën pasi legjislatura e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk e miratoi asnjërin prej dy kabineteve qeveritare që u propozuan.
Sipas të dhënave të Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, deri në orën 18:23 kanë votuar 38.55% të qytetarëve.
Sipas të dhënave të publikuara në faqen e KQZ-së deri në këtë orë të drejtën e tyre për të votuar e kanë shfrytëzuar 770,751 qytetarë nga 1 milion e 999 mijë e 204 qytetarë që kanë të drejtë vote.