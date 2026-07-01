Mbuloi gojën me dorë, Hincapié përjashtohet në Meksikë-Ekuador: e dinte rregullin, por bëri llogaritë e tij

A është e mundur që një futbollist i nivelit të lartë si Piero Hincapié, fitues i saposhpallur i Premier League me Arsenal dhe shtyllë e Ekuadorit, të mos e njihte rregullin e futur që nga ky Botëror, i cili parashikon karton të kuq të drejtpërdrejtë për këdo që mbulon gojën për të mos u lexuar nga lëvizja e buzëve teksa fyen një kundërshtar? A është e mundur që të mos kishte parë se ky rregull ishte zbatuar tashmë rreth dhjetë ditë më parë në këtë Kupë Bote, kur paraguaiani Almirón u ndëshkua me karton të kuq pikërisht për të njëjtin veprim (kishte sharë Muldur duke mbuluar gojën) në ndeshjen ndaj Turqisë? Është e vështirë të besohet se mbrojtësi i majtë 24-vjeçar nuk e dinte se çfarë e priste, ndaj shpjegimi i vetëm i mundshëm është një: e dinte, por e bëri gjithsesi.
Hincapié mbulon gojën teksa flet me Giménez
Arsyeja e këtij veprimi të pamenduar të Hincapiés mund të lidhet me momentin kur ndodhi episodi, në minutat shtesë të ndeshjes së 1/16-ave të finales, të cilën Ekuadori po e humbiste 2-0 ndaj Meksikës. Përmbysja e rezultatit dukej tashmë e pamundur, ndaj futbollisti ekuadorian ndoshta mendoi se, meqë gjithçka ishte humbur, të paktën t’i thoshte dy fjalë Santiago Giménezit, me të cilin kishte pasur tension pak më parë. Natyrisht kjo nuk është një justifikim, por vetëm një shpjegim i mundshëm për një sjellje vërtet tronditëse, edhe pse e ndikuar nga adrenalina dhe frustrimi maksimal pas eliminimit.
Hincapié mbuloi gojën dhe iu drejtua me zemërim sulmuesit të Milanit, Giménez, i cili nga ana e tij ia bëri menjëherë me shenjë arbitrit Slavko Vinčić, duke protestuar për shkeljen dhe duke kërkuar përjashtimin e kundërshtarit, ashtu si kishte bërë turku Mert Muldur kur Almirón kishte kryer të njëjtin veprim. Gjyqtarit slloven iu deshën vetëm pak sekonda për t’u afruar te monitori anësor, ku VAR-i i kishte përgatitur menjëherë pamjet e qarta të gjestit të ekuadorianit. Vendimi për kartonin e kuq erdhi shumë shpejt dhe vetë Hincapié nuk protestoi, pasi e dinte shumë mirë se çfarë kishte bërë.
Meksika do të përballet me fituesin e Angli–Kongo
Hincapié do të marrë automatikisht një ndeshje pezullim për kartonin e kuq, por nuk do ta vuajë në këtë Botëror, pasi aventura e Ekuadorit, të drejtuar nga Sebastian Beccacece, tashmë ka përfunduar. Meksika vazhdon më tej falë golave të Quinones dhe Jiménez, të shënuar që të dy në pjesën e parë. Në 1/8-at e finales do të përballet me fituesin e sfidës Angli–Republika Demokratike e Kongos.