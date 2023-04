Mbreti Charles dhe Camilla inagurojnë skenën e ‘Eurovision 2023’

Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla po ngjiten në skenën e Eurovizionit!

Të mërkurën pasdite, çifti mbretëror vizitoi M&S Bank Arena në Liverpool, Angli për një vështrim të organizimit për konkursin e famshëm ndërkombëtar. Konkursi i 67-të i Këngës në Eurovizion po mbahet në Mbretërinë e Bashkuar për herë të parë në 25 vjet, i cili do të zhvillohet nga e hëna, 8 maj deri të shtunën, 13 maj.

Mbretëria e Bashkuar po pret Eurovizionin në emër të Ukrainës. Vendi i Evropës Lindore u ftua fillimisht për të pritur ngjarjen pasi Orkestra Kalush nga Torino fitoi vitin e kaluar, por u vendos që Britania e Madhe të organizonte konkursin për shkak të pushtimit rus. Në një deklaratë, Buckingham Palace tha se BBC dhe UA:PBC, transmetuesi publik i Ukrainës, po punojnë së bashku për të përfshirë elementët ukrainas në shfaqj.

Mbreti Charles dhe mbretëresha Camilla ishin të gjithë të buzëqeshur kur hynë në ambientet e ngjarjes, ku takuan drejtuesit e BBC-së, stafin e prodhimit dhe bënë një turne në prapaskenë. Familja mbretërore gjithashtu pati nderin të zbulonte skenën për herë të parë. Siç shihet në një video të shpërndarë në Twitter nga BBC, ata së bashku shtypën butonin që ndriçoi hapësirën për herë të parë.

Dyshja më pas u lidhën me mikpritësit e Eurovizionit të këtij viti Hannah Waddingham, Scott Mills, Rylan Clark dhe prezantuesja ukrainase Julia Sanina. Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla gjithashtu kaluan kohë me Mae Muller, pjesëmarrëse e këtij viti në Eurovizion për Mbretërinë e Bashkuar, plus prezantuesit dhe disa shikues të Blue Peter, shfaqjes së gjatë televizive për fëmijë të BBC-së.