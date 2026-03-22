Mbretëria e Bashkuar dërgon nëndetësen bërthamore në Detin Arab

Një nëndetëse britanike me energji bërthamore, e pajisur me raketa Tomahawk, është vendosur në Detin Arabik dhe është duke pritur një urdhër të mundshëm për sulme me rreze të gjatë veprimi në rast të përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit në Lindjen e Mesme, sipas një raporti nga Daily Mail.
Sipas gazetës britanike Daily Mail, nëndetësja me energji bërthamore HMS Anson ka zënë pozicion në Detin Arabik, duke pritur urdhra nga Londra.
Agjencia e lajmeve Reuters vëren se nuk është në gjendje të konfirmojë informacionin nga burime të pavarura, ndërsa Ministria Britanike e Mbrojtjes nuk ka komentuar mbi publikimin përkatës.
Sipas të njëjtit raport, HMS Anson është e pajisur me raketa Tomahawk Block IV dhe silura Spearfish, sisteme që i lejojnë asaj të kryejë sulme me rreze të gjatë veprimi dhe të operojë në kushte me intensitet të lartë.
Nëndetësja thuhet se u nis disa ditë më parë nga Perth, Australi, duke udhëtuar afërsisht 8,850 kilometra derisa arriti në Detin Arabik.
Sipas Daily Mail, nëndetësja me energji bërthamore del në sipërfaqe në intervale të rregullta për të komunikuar me selinë e forcave të armatosura britanike në Northwood.
Çdo urdhër sulmi, sipas të njëjtit botim, do të duhej të miratohej nga Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer.
Vendosja e mundshme e HMS Anson në Detin Arabik, vjen pasi Downing Street dha “dritën jeshile” për përdorimin e bazave ushtarake britanike nga Shtetet e Bashkuara për të kryer sulme ndaj objekteve raketore iraniane që konsiderohen një kërcënim për lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.
Zhvillimi është pjesë e kontekstit më të gjerë të rritjes së lëvizshmërisë ushtarake në rajon, pasi forcat ndërkombëtare monitorojnë zhvillimet rreth sigurisë së korridoreve detare dhe tensionit midis Uashingtonit dhe Teheranit.