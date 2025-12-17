Mblidhen 2.3 milionë dollarë për heroin që ndaloi terroristin në Sidnei

Ahmed al Ahmed, pronari siriano‑australian i një dyqani duhani, u bë hero kombëtar pasi ndaloi një nga sulmuesit e armatosur gjatë një feste Hanukkah në Bondi Beach, duke i marrë armën dhe duke shpëtuar jetë.
Mbi 40,000 njerëz kanë dhuruar për të në një fushatë mbledhjeje fondesh, duke arritur mbi 2.3 milionë dollarë australianë (rreth 1,14 milion paund). Mes donatorëve ishte edhe miliarderi William Ackman, i cili premtoi 99,000 dollarë australianë.
Sulmi i së dielës la 15 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur, përfshirë dy oficerë policie që aktualisht ndodhen në spital. Ngjarja tronditi komunitetin dhe u konsiderua një akt terrorist me motive antisemitike.
Ahmed po rikuperohet nga plagët e marra gjatë përleshjes dhe tani nderohet nga komuniteti dhe media si një simbol i guximit dhe bashkimit në momentet e vështira.