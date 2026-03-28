Mbledhja e grupit/ 4 modelet që diskuton PS për një hartë të re territoriale

Katër modele të ndryshme për riformatimin e hartës administrativo territoriale janë vënë mbi tryezën e grupit parlamentar të PS nga bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar, në një moment kur mazhoranca po përpiqet të rishkruajë hartën vendore përtej reformës së vitit 2014. Sipas socialistëve, asnjë prej tyre nuk është zgjedhje përfundimtare, por të katër përfaqësojnë drejtimet e mundshme të ndërhyrjes shkruan Lapsi.al.
Skenari i parë, i ashtuquajturi Konsolidimi Funksional, parashikon bashkimin e bashkive të vogla me njësitë më të mëdha fqinje, ndërsa qarqet mbeten në rolin aktual koordinues. Sipas socialistëve, ky është varianti më i thjeshtë për t’u zbatuar, me kosto të ulët politike dhe pa nevojë për ndryshime kushtetuese. Por dobësia kryesore mbetet mungesa e një niveli strategjik ndërbashkiak, çka kufizon përputhjen me kërkesat e Bashkimit Europian.