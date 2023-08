Mbeturinat në rrugë/ Rama: Nuk do lejojmë një pakice të pacipë të dëmtojë Shqipërinë e rilindur

Vitin e ardhshëm pritet të hyjë në fuqi një paketë e re ndëshkimesh drastike ligjore për hedhësit e plehrave rrugëve.

Me anë të një postimi në Facebook, Rama ka theksuar se nuk do të lejohet se sjella e egër e një pakice të pacipë të dëmtojë Shqipërinë. Sipas tij ndëshkimet do të jenë drastike.

Postimi:

Rrugët e reja janë për të shkurtuar distancat, jo për t’u kthyer në vend-hedhje plehrash Faleminderit Bashkisë Gjirokastër dhe ARRSH që u angazhuan në pastrimin e aksit Kardhiq-Delvinë që çdo ditë frekuentohet nga mijëra turistë Dhe në këtë kthesë të madhe historike për turizmin e për ekonominë shqiptare, NE S’DO TË LEJOJMË QË SJELLJA E EGËR E NJË PAKICE INDIVIDËSH TË PACIPË, TË DËMTOJË SHQIPËRINË E RILINDUR TURISTIKE! NJË PAKETË E RE NDËSHKIMESH DRASTIKE LIGJORE PËR HEDHËSIT E PLEHRAVE RRUGËVE, DO TË HYJË NË FUQI MAKSIMUMI FILLIMVITIN E ARDHSHËM