Mbappé tërbohet për spotin e PSG, është nisja e divorcit: “Nuk është Kylian Saint-Germain”

Është kaos total te PSG. E jo vetëm në fushë. Nën presion në renditje, pas eliminimit nga Kupa e Francës dhe mbi të gjitha Champions, klubit të emirit të Katarit i duhet të menaxhojë një front të ri. E nuk është ajo e rinovimit të Lionel Messi, që është gjithnjë e më pak e sigurtë. Ai që ndezi ditën ishte postimi i Kylian Mbappé. Sulmuesi u distancua në mënyrë të ashpër dhe formale nga video e fushatës së abonimeve për sezonin e ardhshëm, me atë si protagonist.

FAMILJA PSG

Në videon e shkurtër nën akuzë, të publikuar në rrjetet sociale, Mbappé përshkruan magjinë e Parc des Princes. E gjitha, duke dhuruar ndjesinë e përkatësisë në klubin e kryeqytetit. Një video e stilit kinematografik dhe shumë e kuruar, me imazhe golash, aksionesh, goditjesh. Të fokusuar ishin edhe Donnarumma, Mendes, Zaire-Emery dhe pikërisht Mbappé. As Messi, as Neymar. Në fund janë brohoritjet në tribuna dhe mes fëmijëve. Në pamje të parë, një video intensive dhe tërheqëse, si slogani i fundit: “Parisi i madh, familje e madhe”.