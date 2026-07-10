Mbappé po rishkruan rekordet: mund të bëhet më i madhi ndonjëherë në historinë e Botërorëve

Kylian Mbappé vazhdon të grumbullojë rekorde dhe paraqitje prej superylli, duke ushqyer një debat që tashmë përfshin specialistë dhe ish-kampionë: fenomeni i Francës mund të bëhet lojtari më i madh në historinë e Kupës së Botës.
Goli i shënuar kundër Marokut në çerekfinalet e Botërorit 2026 e çoi sulmuesin e Real Madrid në kuotën e 20 golave në kompeticion (20 në 20 ndeshje), vetëm një gol larg rekordit absolut të Lionel Messit. Në moshën vetëm 27-vjeçare, Mbappé vendosi edhe një rekord tjetër, duke u bërë futbollisti i parë që arrin të shënojë të paktën tetë gola në dy edicione të ndryshme të Kupës së Botës.
Paraqitjet e tij kanë impresionuar të gjithë, nga tifozët te opinionistët, dhe numri 10 i “Blues” të jep përshtypjen se i ka të gjitha cilësitë për t’u bërë protagonisti më i madh në historinë e turneut: shifrat e tij janë të jashtëzakonshme dhe ai mban tashmë rekordin e golave në fazat me eliminim direkt, ndërsa mund të luajë finalen e tretë radhazi të Botërorit. Në moshën 27-vjeçare kjo është vërtet mahnitëse, një rrugëtim i jashtëzakonshëm.
Shifrat rekord që e afrojnë Mbappé me Messin
Mbappé tashmë i përket një kategorie më vete: kampion bote që në adoleshencë, i pari që ia del që nga koha e Pelé, dhe sot një futbollist i aftë të ndikojë në çdo zonë të sulmit falë shpejtësisë, teknikës, driblimit dhe instinktit të jashtëzakonshëm për gol. Edhe në këtë turne ai ka treguar se di të shënojë në mënyra të ndryshme dhe, së fundi, goli kundër Marokut ishte një veprim i nivelit më të lartë teknik, i ardhur pas një penalltie të humbur. Skena botërore.
Botërori amerikan përfaqëson gjithashtu një lloj kurorëzimi personal. Pas finales së jashtëzakonshme, por të hidhur të vitit 2022, në të cilën realizoi një tripletë historike pa arritur të fitonte titullin, Mbappé është rikthyer si kapiten i Francës me objektivin për t’i rikthyer “Blues” në majën e botës.
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Deri tani turneu i tij ka qenë dominues: shtatë gola në pesë ndeshjet e para, tejkalimi i Miroslav Klose dhe Ronaldos në renditjen e golashënuesve të Kupës së Botës, titulli i golashënuesit më të mirë në historinë e kombëtares franceze dhe rekordi absolut për golat e shënuar në ndeshjet me eliminim direkt.
Shifra që e rihapin pashmangshëm krahasimin me Lionel Messin. Argjentinasi mbetet ende golashënuesi më i mirë në historinë e Botërorëve me 21 gola dhe mban rekorde të tjera, por ai ka luajtur në gjashtë edicione të turneut, dyfishin e tri edicioneve të zhvilluara deri tani nga Mbappé. Me moshën ende në favor të tij, francezi ka gjithë kohën për të përditësuar më tej librat e rekordeve.
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Edhe në nivel individual ajo që është në lojë është shumë e madhe. Pavarësisht një karriere të mbushur me suksese, Mbappé ende nuk e ka fituar Topin e Artë. Një triumf botëror si protagonist, i shoqëruar me rekorde të reja dhe me Këpucën e Artë të turneut, mund të mbyllë përfundimisht çdo debat mbi statusin e tij si lojtari më i mirë i planetit dhe ta vendosë mes legjendave më të mëdha të historisë së futbollit.
Para se të shkruaja këto mendime, mendova për Pelén që dominoi në Suedi si adoleshent dhe, pas vështirësive të përjetuara në Kili, shkoi të prekte qiellin në Azteca; për të njëjtin vend ku Diego Armando Maradona firmosi “golin e shekullit” dhe më pas ngriti Kupën pas polemikave me Havelange. Mendova për Messin, tashmë të përmendur gjerësisht, dhe për Just Fontaine, bashkëkombasin e tij që në vitin 1958 shënoi 13 gola në një turne të vetëm dhe askush nuk i është afruar kurrë asaj shifre. Mendova për të gjitha kundërshtimet e mundshme, por Mbappé po ndërton vendin e tij në historinë e Kupës së Botës me gola dhe paraqitje surreale.
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“Last but not least”, edhe jashtë fushës Kylian Mbappé është dalluar për angazhimin e tij në çështje sociale dhe kjo e vendos atë në një nivel tjetër, përtej sportistit të thjeshtë: ndër vite ai nuk ka hezituar të shprehet për tema si racizmi, diskriminimi dhe rëndësia e pjesëmarrjes qytetare, duke i ftuar shpesh të rinjtë të bëjnë të dëgjohet zëri i tyre. Një lidership që shkon përtej futbollit dhe që forcon imazhin e tij si pikë referimi për brezin e ri.
Përtej rezultateve në fushë, Mbappé është bërë një nga figurat më me ndikim të futbollit botëror edhe për gatishmërinë për të mbajtur qëndrim mbi tema shoqërore dhe qytetare (siç e tregojnë edhe fyerjet e marra nga senatorja e Paraguait dhe pakënaqësia ndaj tij nga Rassemblement National dhe drejtuesit e saj në vendin e tij), duke dëshmuar një lidership që kapërcen kufijtë e sportit. Kjo nuk është pak dhe as diçka dytësore për kohën që po jetojmë.
Tani i mungon vetëm hapi i fundit: ta rikthejë Francën në majën e botës. Nëse do t’ia dalë, bashkë me rekordet dhe trofetë, edhe debati mbi vendin e tij në historinë e Kupës së Botës mund të marrë një përgjigje përfundimtare.