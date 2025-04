Mbappe pësoi lëndim gjatë humbjes ndaj Arsenalit, po mungon në stërvitje

Futbollisti i Real Madridit, Kylian Mbappe pësoi një lëndim në ndeshjen e fundit çerekfinale të Ligës së Kampionëve, ndaj Arsenalit.

Ai u largua para kohe nga fusha, ku pësoi një ndrydhje në kyçin e këmbës, shkruan IndeksOnline.

Fancezi ende nuk po stërvitet me skuadrën e Real Madridit, pasi kyçi i këmbës vazhdon të jetë i fryrë, raportojë mediat spanjolle.

Kylian nuk do të luaj në ndeshjen e sotme ndaj Athletic Bilbaos, shkaku i suspendimit.

Megjithatë lëndimi i tij nuk është shqetësues, ku Mbappe me shumë gjasë do të jetë i gatshëm për ndeshjen finale të Copa del Rey kundër Barcelonës, e cila zhvillohet me 26 prill.