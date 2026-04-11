Mbappé i gjakosur në zonë në Real-Girona, Arbeloa: “Kur nuk duan, mbyllin njërin sy”

Real Madrid nuk shkoi përtej një barazimi në shtëpi kundër Girona-s dhe praktikisht i jep Barcelonës një asist për të marrë në shtëpi La Liga-n. Pa fitore në tre ndeshjet e fundit të luajtura: humbje 2-1 në Mallorca në kampionat dhe në shtëpi kundër Bayern Munich në ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Champions League, vjen një barazim me Girona-n. Një mbrëmje e shtrembër për Blancos, e bërë edhe më nervoze dhe e mbushur me tension për shkak të atij penalltie të pafishkëllyer ndaj Kylian Mbappé. Francezi në minutën e 68-të kishte hyrë në zonën e rreptësisë duke dribluar një apo dy mbrojtës dhe dukej gati të mposhtte edhe Victor Reis, por u rrëzua dhe mbeti në tokë i gjakosur pasi mori një goditje në kokë.
Mbappé, derribado por un brazo en la cara: por qué esta acción es penalti claro según la Regla 12 del IFAB.
El penalti a Mbappé, conforme a las Reglas de Juego del IFAB, se entiende mejor si se descompone la acción en elementos reglamentarios.
Çfarë ndodhi?
Arbitri nuk vendosi për penallti, as për faull dhe as për ndonjë sanksion ndaj mbrojtësit të Girona-s. Ripërsëritjet, të shfaqura menjëherë pas rënies së Mbappé, evidentuan një bërryl të qartë të mbrojtësit në fytyrën e Mbappé, por VAR nuk kërkoi rishikimin e aksionit. Real Madrid nuk arriti të reagojë dhe u detyrua të kënaqet me një barazim, që e çon në gjashtë pikë larg Barcelonës, ndërsa blaugranat do të përballen nesër me Espanyol, me mundësinë për t’u çuar në nëntë pikë avantazh.
Mbappé mbeti në tokë për një kohë të gjatë me fytyrën e përgjakur. Francezi kishte një prerje të dukshme në ballë dhe pyeste se çfarë tjetër duhej të shihte arbitri për të akorduar penallti. Në fakt, u konsiderua si një ndërhyrje e rastësishme loje, por jo qëllimisht faulluese nga ana e mbrojtësit të Girona-s. “Faulli është i pastër dhe i dukshëm, edhe në hënë – tha Arbeloa në konferencë për shtyp pas ndeshjes -. Edhe këtë javë është gjithmonë e njëjta histori, pse VAR nuk ndërhyri? Ndërhyjnë kur duan, ndërsa kur nuk duan mbyllin njërin sy”.
Situata e renditjes së Real Madrid
Polemikat nuk ndalen dhe ndërkohë Mbappé ka rifilluar të luajë pavarësisht disa qepjeve të vogla. Real Madrid rrezikon të mbyllë një sezon për të thënë pak zhgënjyes, me një ndryshim në stol për shkak të shkarkimit të Xabi Alonso, i cili sigurisht nuk e ka favorizuar rritjen e skuadrës dhe projektit që ka përfunduar plotësisht i shkatërruar. La Liga, në rast se Barcelona mund Espanyol-in, duket tashmë e gjitha e blaugranave. Në sfond për Merengues është mundësia e afrimit të Didier Deschamps si trajneri i ardhshëm.
