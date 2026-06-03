Mbappé, i fundit mes 344 lojtarëve në La Liga për kontributet defensive: Luis Enrique kishte të drejtë

“Kam lexuar se të pëlqente Michael Jordan. Ai i kapte të gjithë shokët e skuadrës nga bo*et dhe fillonte të mbronte si i çmendur… duhet të japësh shembullin! Fillimisht si njeri dhe më pas si lojtar, të shkosh në presion. Duhet ta bësh për të qenë lider”. Kështu i foli Luis Enrique yllit të tij të skuadrës Kylian Mbappé në një fjalim (i përfunduar më pas në një video) në prag të një ndeshjeje të Champions League në sezonin e fundit të sulmuesit francez te PSG, para transferimit te Real Madrid. Fjalë që tingëllojnë edhe sot kur sheh një statistikë vërtet dëshpëruese të Mbappé, që lidhet me aspektin “mbrojtje” në La Liga.
"He leído que te gustaba Michael Jordan".
"Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique ️ Mbappé
Lunes 7, ' ́ **** ' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl
— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 3, 2024
Statistika defensive e Mbappé: Real luan me një lojtar më pak kur nuk ka topin
Duke marrë në konsideratë të gjithë 344 futbollistët e kampionatit elitar spanjoll, Mbappé renditet i fundit për “kontributet mbrojtëse” për çdo 90 minuta. Statistika, e bazuar në të dhënat e Opta-s, e përkthen në një mesatare prej 0.20 për ndeshje faktin që francezi 27-vjeçar ka regjistruar vetëm 6 aksione mbrojtëse në 31 ndeshje (2604 minuta) të luajtura në La Liga gjatë sezonit 2025/26.
Një kontribut praktikisht i papërfillshëm për skuadrën kur topin e kanë kundërshtarët, gjë që e identifikon si futbollistin më të dobët të kampionatit iberik në këtë aspekt. Numri total i “kontributeve mbrojtëse” të një futbollisti është shuma e veprimeve të mëposhtme mbrojtëse: duele të fituara, ndërprerje pasimesh, largime të topit, bllokime gjuajtjesh ose krosesh.
: Out of all 344 La Liga players (including goalkeepers), Kylian Mbappé ranks last in defensive contributions per 90 minutes. pic.twitter.com/HqkRE0IOxW
— The Touchline | (@TouchlineX) June 2, 2026
Praktikisht është numërimi total i aksioneve kryesore mbrojtëse të lojtarit. Statistika normalizohet për 90 minuta për të bërë një krahasim të drejtë me ata që kanë luajtur më pak. Ajo përfshin të gjithë futbollistët me një minimum minutash të luajtura: në La Liga 2025/26 janë 344.
Pesë të parët e La Liga 2025/26 për aksione mbrojtëse
Mesatarja 0.20 e Mbappé-së do të thotë se ai e ka ndihmuar Real Madridin në aspektin mbrojtës vetëm një herë në çdo pesë ndeshje: nëse nuk është asgjë, është shumë afër saj. Është një nga shifrat më të ulëta të regjistruara ndonjëherë për një lojtar fushe në një kampionat të madh gjatë sezoneve të fundit.
Francezi praktikisht nuk bën duele, ndërprerje pasimesh, largime topi apo bllokime krosesh. Loja e tij është pothuajse ekskluzivisht sulmuese, natyrisht në një nivel të jashtëzakonshëm, si shumë pak futbollistë në botë: Mbappé ishte “Pichichi” i La Liga-s me 25 gola, duke realizuar plot 42 gola në 44 ndeshje në të gjitha kompeticionet.
Problemet që kishte PSG tani i ka Real Madrid
Por në aspektin mbrojtës ai ishte futbollisti më pak aktiv nga të gjithë, madje edhe më pak se portierët, gjë që është surreale, duke qenë se për këta të fundit nuk merren parasysh pritjet e mirëfillta (kryesisht llogariten largimet e topit). Futbolli nuk është algjebër, nuk ka provë se zbritja e Mbappé-së është shndërruar në shtimin e dy Champions League-ve për PSG-në, megjithatë duke parë se si bëjnë presion sulmuesit e Luis Enrique-s (Dembélé ka dhënë një leksion të vërtetë në këtë aspekt) dhe sa shumë probleme ka pasur Reali me përkushtimin kolektiv në fushë, mendimi të vjen në mënyrë të pashmangshme.