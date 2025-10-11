Mbappé driblon gjashtë kundërshtarë dhe shënon një gol monstruoz me Francën: videoja

Kylian Mbappé vazhdon momentin e tij të jashtëzakonshëm të formës (ka realizuar 12 gola në 10 ndeshjet e fundit të luajtura mes Real Madridit dhe Francës) dhe shënon një gol monstruoz në ndeshjen që kombëtarja e Didier Deschamps fitoi 3-0 të premten mbrëma kundër Azerbajxhanit, e vlefshme për kualifikimet e Botërorit ( “Gjelat” me pikë të plota pas tre ndeshjeve dhe tashmë të hedhur drejt vendit të parë në grup).
Goli i Mbappé në Francë-Azerbaixhan
Sulmuesi parisien 26-vjeçar u nis nga gjysma e fushës, kaloi si birila gjashtë kundërshtarë dhe më pas mposhti me një goditje të saktë me të djathtën portierin kundërshtar. Duke bërë krahasimet e duhura (për ata që shkruajnë, gur referimi i paprekshëm mbetet ai), për të gjetur një shembull të ngjashëm kontrolli dhe fuqie në shpejtësi duhet të kujtohet Ronaldo “Fenomeni”, në versionin e tij më të mirë.
Kylian Mbappé dribbled past SIX(!) players to open the scoring for France
That's now 12 goals in his last 10 games for club and country pic.twitter.com/0zm0liS6rN
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 10, 2025
Nëse jashtë fushës Mbappé vuan – sipas nënës së tij – nga vetmia që paradoksalisht i është shkaktuar nga fama dhe pasuria, në fushë ai është një dënim i pashmangshëm: bilanci i tij i përgjithshëm në këtë fillim sezoni mes klubit dhe kombëtares është 17 gola dhe 4 asiste në 13 ndeshje.
Mbappé përkeqëson problemin në kavilje
Periudha me kombëtaren franceze, ndër të tjera, solli edhe përkeqësimin e problemit fizik me të cilin ai kishte mbërritur, deri në atë pikë sa – pasi u zëvendësua në minutën e 83-të nga Thauvin, i cili shënoi golin e tretë një minutë më pas – Mbappé do të kthehet në Madrid pa marrë pjesë në ndeshjen e dytë në Islandë të hënën e ardhshme. Futbollisti ish i PSG-së, i cili ishte stërvitur shumë pak gjatë javës, e nisi si titullar në “Parc des Princes” kundër Azerbajxhanit, por dhjetë minuta para fundit u shtri në tokë dhe kërkoi zëvendësimin.
“Ka marrë një tjetër goditje në të njëjtin kyç ku ishte dëmtuar. Dhimbja lehtësohet me pushim, por në ndeshje kontakti është i pashmangshëm. Ka një shqetësim që nuk është ideal për të”, tha më pas Deschamps në konferencë për shtyp. Real Madridi nuk e ka pritur mirë këtë: nuk kishte asnjë marrëveshje me trajnerin e kombëtares për minutat që Mbappé duhej të luante, por klubi “blanco” ka shprehur habi (për të thënë pak) që lojtari luajti pothuajse gjithë ndeshjen, duke pasur parasysh që tashmë kishte një problem të mëparshëm dhe kishte pasur edhe një komunikatë nga Reali që informonte për shqetësimin e përmendur në kyçin e këmbës.