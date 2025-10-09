Mbappé, dhurata bujare për policët që shoqërojnë kombëtaren: skandal në Francë

Në vitin 2023, Kylian Mbappé bëri një dhuratë, një donacion për një komandant divizioni që punon prej shumë vitesh me kombëtaren franceze. Ajo “shenjë e vogël mirënjohjeje” është objekt i një procedure disiplinore dhe i një hetimi gjyqësor, edhe pse komandanti, i njohur si “Momo”, ka mbetur në detyrë dhe vazhdon të jetë pranë kombëtares që drejtohet nga Didier Deschamps.
Dhurata e Mbappé për shefin e sigurisë së kombëtares
Pa dashje, Mbappé është përfshirë në një situatë të ndërlikuar. Dy vite më parë, futbollisti i Real Madridit vendosi t’i dhurojë 60.300 euro një komandanti divizioni, përgjegjës për lidhjen dhe sigurinë e kombëtares franceze që prej vitit 2004. Mohamed S., i quajtur “Momo”, mori këtë dhuratë si shenjë vlerësimi për punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Kapiteni i “Bleus” gjithashtu ka dhënë nga një çek prej 30 mijë eurosh për secilin nga katër shefat e brigadave të ngarkuar me sigurinë e Francës në vitin 2023.
Një gjest i bukur nga ana e Mbappé, por që mund t’i kushtojë shtrenjtë komandantit, i cili tani është në qendër të një hetimi gjyqësor dhe të një procedure disiplinore. Ai është akuzuar se “ka shkelur detyrën e ndershmërisë dhe besnikërisë”. Për më tepër, thuhet se nuk u ka treguar asgjë eprorëve të tij. Por ekziston edhe një tjetër problem: nuk është ende e qartë nëse kjo shumë ka qenë vërtet një dhurim personal apo pagesë për një shërbim të mbrojtjes personale. Oficeri i policisë e kishte shoqëruar Mbappén gjatë verës së vitit 2023 në Kamerun dhe në Vaucluse.
Komandanti, në pritje të vendimit, vazhdon detyrën me Francën
Aktualisht, hetimi ndodhet në një fazë ngërçi. Avokatët e Mbappé kanë bërë të ditur se gjithçka është bërë në përputhje me rregullat dhe se nuk ka pasur asnjë shpërblim për shërbimet e kryera gjatë verës së 2023-shit. Pavarësisht hetimit, komandanti ka mbetur në detyrë, dhe kur futbollistët, Deschamps dhe stafi janë rikthyer në Clairefontaine, e kanë gjetur normalisht në vendin e tij të zakonshëm. Ai do të jetë me skuadrën edhe për dy ndeshjet e tetorit të Kualifikueseve të Botërorit 2026: atë kundër Armenisë që do të zhvillohet në Paris, dhe atë në fushën e Islandës javën e ardhshme.