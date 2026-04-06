Mbappe befason me deklaratën: Mbrojtësi është pozicioni më i lehtë në futboll!

Sulmuesi francez, Kylian Mbappe ka shkaktuar debat me një deklaratë të fortë rreth roleve në futboll, duke e cilësuar mbrojtësin e qendrës si pozicionin më të lehtë në fushë.
“Pozicioni më i lehtë në futboll? Sipas mendimit tim, është mbrojtësi i qendrës,” u shpreh ai.
Mbappe shtoi se lojtarët në këtë rol kanë më shumë mbulim në fushë: “Je i mbuluar nga çdo drejtim, madje mund të luash edhe në një mbrojtje me tre lojtarë.”
Ylli francez theksoi gjithashtu jetëgjatësinë më të madhe të mbrojtësve në nivele të larta: “Është i vetmi pozicion ku sheh lojtarë 40-vjeçarë ende në Europë, ende në klube të mëdha.”
Në fund, ai bëri një krahasim të fortë me sulmuesit: “Një sulmues në moshën 40-vjeçare? Ai ka mbaruar.”