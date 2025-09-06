Mbappe barazon rekordin e golave të Henry te Franca, tani i mbetet vetëm edhe Giroud

Kylian Mbappe e ka shkruar edhe një herë emrin e tij në historinë e futbollit francez. Sulmuesi 26-vjeçar shënoi në ndeshjen kualifikuese të Francës për Kupën e Botës 2026 kundër Ukrainës, duke gjetur rrjetën në minutën e 82-të për të fitoren e “Les Bleus” me rezultat 2-0.
Ky gol shënoi të 51-tin e Mbappes për ekipin kombëtar francez, i arritur vetëm në paraqitjen e tij të 91-të. Me këtë gol, ai është barazuar me sulmuesin legjendar Thierry Henry, i cili gjithashtu shënoi 51 gola për Francën, por e bëri këtë në 123 ndeshje.
Ylli i lindur në Paris tani renditet i dyti në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave në Francë, së bashku me Henryn, duke iu afruar Olivier Giroudit, i cili kryeson renditjen me 57 gola në 137 ndeshje.
Ndryshe, Mbappe ka shënuar tre gola për Real Madridin këtë sezon pas tre ndeshjeve në La Liga, duke konfirmuar formën e mirë në këtë fillim sezoni.
Kylian Mbappé scores his 51st France goal and equals Thierry Henry as the men's second all-time top scorer pic.twitter.com/D0YIxkDGPg
— B/R Football (@brfootball) September 5, 2025