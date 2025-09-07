Mbappe barazon rekordin e golave të Henry te Franca, tani i mbetet vetëm edhe Giroud

Kylian Mbappe e ka shkruar edhe një herë emrin e tij në historinë e futbollit francez. Sulmuesi 26-vjeçar shënoi në ndeshjen kualifikuese të Francës për Kupën e Botës 2026 kundër Ukrainës, duke gjetur rrjetën në minutën e 82-të për të fitoren e “Les Bleus” me rezultat 2-0.

Ky gol shënoi të 51-tin e Mbappes për ekipin kombëtar francez, i arritur vetëm në paraqitjen e tij të 91-të. Me këtë gol, ai është barazuar me sulmuesin legjendar Thierry Henry, i cili gjithashtu shënoi 51 gola për Francën, por e bëri këtë në 123 ndeshje.

Ylli i lindur në Paris tani renditet i dyti në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave në Francë, së bashku me Henryn, duke iu afruar Olivier Giroudit, i cili kryeson renditjen me 57 gola në 137 ndeshje.

Ndryshe, Mbappe ka shënuar tre gola për Real Madridin këtë sezon pas tre ndeshjeve në La Liga, duke konfirmuar formën e mirë në këtë fillim sezoni.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top