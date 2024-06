Mbappé, akuza tronditëse: “PSG tha se nuk do të luaja më. Më shpëtoi Luis Enrique”

Kylian Mbappé është një lojtar i ri i Real Madrid dhe lajmi bëri xhiron e botës në një sekondë. Marrëveshja më e madhe e verës erdhi para Kampionatit Europian, që sulmuesi do ta luajë si kapiten për Francën. Megjithatë, para se të mendonte për turneun e ardhshëm, Mbappé hoqi disa guralecë nga këpucët e tij. Më saktë është një akuzë e fortë kundër ish-klubit të tij: “PSG ma tha në fytyrë, dhunshëm, se nuk do të luaja për të gjithë sezonin. Luis Enrique dhe Luis Campos më shpëtuan, prandaj i jam gjithmonë shumë mirënjohës trajnerit dhe drejtorit sportiv”.

Referenca është për faktin se sezonin e kaluar, i vetëdijshëm se ai do të largohej nga klubi në fund të vitit të fundit të kontratës së tij, klubi i presidentit Al-Khelaifi kërcënoi se do ta linte Mbappé jashtë fushës deri në fund të marrëveshjes. Situata u zgjidh më pas falë punës diplomatike të Luis Enrique dhe DS Campos.

Tani është Europiani me Francën, pastaj për Kylian Mbappé do të fillojë aventura me Real Madrid: “Një ëndërr e bërë realitet, do ta vesh atë fanellë për të paktën pesë sezonet e ardhshme. Jam i lumtur, i lehtësuar dhe jashtëzakonisht krenar – vazhdoi sulmuesi në konferencën e shtypit -. Falenderoj të gjithë njerëzit që kontribuan në këtë marrëveshje”.