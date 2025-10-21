Mbahet seanca paraprake për dosjen Veliaj, pritet të kalojë ose jo për gjykim

Seanca e radhës paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së Erion Veliajt do të mbahet sot në orën 09:00 në GJKKO. Pritet të shihet nëse do të zhvillohet seanca për shkak se avokatët njoftuan 5 ditë bojkot deri të premten, pas arrestimit të avokatit Ulian Barjamit për kërcënim të prokurorit Gjergji Ceka gjatë një seance në gjykatën e Elbasanit.
Edhe seanca e kaluar për Veliajn u shty për shkak të bojkotit të avokatëve pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Gjykatën e Apelit, ku u vra gjyqtari Astrit Kalaja.