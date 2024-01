Ervin Salianji ka folur pas dështimit të mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore.

Salianji: Deputetët që kanë marrë me dhunë bashkëkryesimin kishin konfirmuar pjesëmarrjen por e bojkotuan si 2 vite me radhë. Nuk duan reformë, e thanë hapur se si do adresojnë problematikat, do përpiqen të blejnë vota për të bërë zgjedhje kushtetuese. KJO është tallja me qytetarët dhe pengmarrje të drejtuesve të dalë me votat e PD. Ky është regjimi që kemi.