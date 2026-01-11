Maximilian Ibrahimovic në gjurmët e babait të tij Zlatan: transferohet te Ajax

Një tjetër Ibrahimovic do të veshë fanellën e Ajax: klubi holandez siguroi shërbimet e Maximilian, djali i madh i ish-sulmuesit suedez që pikërisht me atë fanellë hyri në futbollin e madh evropian. Menaxhimi i ri i drejtuar nga Jordi Cruijff, i emëruar drejtor teknik i klubit, dëshiron t’i japë një kthesë “Lancierëve” me përforcime cilësore dhe të rinj për t’i rritur në shtëpi.
Sipas asaj që raporton Telegraaf, lojtari ka pranuar transferimin në Holandë dhe destinacioni i pëlqen shumë: flitet për një huazim me të drejtë blerjeje, për të menduar më pas për blerjen përfundimtare nga Milan Futuro në fund të këtij sezoni dhe të periudhës së provës në kampionatin e ri.
Ajax siguron Maximilian Ibrahimovic
Marrëveshja ka marrë menjëherë një përshpejtim të madh pas përgjigjes pozitive të lojtarit, i cili do ta shfrytëzojë në maksimum mundësinë e madhe që i është paraqitur. Pikërisht siç ndodhi me babain e tij Zlatan, edhe karriera e Maximilian Ibrahimovic mund të marrë një kthesë në Holandë, me fanellën e Ajax: holandezët duan të investojnë te talenti i tij përpara se ai të bashkohet me ekipin e parë të Milan, me të cilin stërvitet tri herë në javë.
Ai do të kalojë në Eredivisie në sesionin dimëror të merkatos me një huazim me të drejtë blerjeje, për të cilin do të mendohet me qetësi në verë. Deri tani djali i madh i Ibrahimovic ka luajtur 18 ndeshje me Milan Futuro, duke shënuar 5 gola dhe dhënë 5 asistime. Ajax nuk do ta bashkojë menjëherë me ekipin e parë: Maximilian do të stërvitet me të rriturit, por do t’i hedhë hapat e parë në skuadrën e të rinjve për t’u ambientuar në realitetin e ri dhe për të vazhduar rrugën e rritjes pa shumë presion, sidomos për trashëgiminë e mbiemrit të tij.