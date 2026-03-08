Maximilian Beier shkëlqen ndërsa Borussia Dortmund fiton ndaj Köln me 10 lojtarë

Maximilian Beier realizoi një gol dhe dha një asist, duke ndihmuar Borussia Dortmund të sigurojë një fitore të vështirë 2-1 ndaj 1. FC Köln, që luajti më shumë se gjysmën e ndeshjes me 10 lojtarë pas përjashtimit në pjesën e parë të Jahmai Simpson-Pusey.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Dortmund hyri në këtë ndeshje duke kërkuar të konsolidonte vendin e dytë pas rezultateve negative të fundit në UEFA Champions League dhe humbjes ndaj liderit të Bundesliga, Bayern Munich. Ndërkohë Köln kërkonte me çdo kusht të ndalte rënien e formës, pasi kishte marrë vetëm 10 pikë në 15 ndeshjet e fundit dhe ndodhej vetëm dy pikë mbi zonën e play-off për mbijetesë.
Guirassy shënon i pari
Edhe pse Dortmund konsiderohej favorit, ishte Köln që e nisi më mirë ndeshjen. Youssoupha Niang, në startin e tij të parë në Bundesliga, provoi portierin Gregor Kobel me një goditje me kokë në minutën e gjashtë.
Megjithatë, kundër rrjedhës së lojës, Dortmund kaloi në avantazh në minutën e 16’. Beier dërgoi një top mbi mbrojtjen e Köln dhe Serhou Guirassy e devijoi me mjeshtëri për ta dërguar në rrjetë përballë një prej ish-skuadrave të tij.
Kartoni i kuq ndryshon ndeshjen
Pavarësisht disavantazhit, Köln vazhdoi të sulmonte, me Saïd El Mala dhe Niang që krijuan probleme në krahë. Pak para pushimit të pjesës së parë ndodhi momenti vendimtar: Simpson-Pusey u ndëshkua me karton të kuq direkt. Fillimisht arbitri Daniel Siebert i dha karton të verdhë për ndërhyrjen ndaj Beier, por pas rishikimit në monitorin anësor e ndryshoi vendimin dhe e përjashtoi për një ndërhyrje të rrezikshme me taka në thembrën e kundërshtarit.
Beier dyfishon rezultatin
Trajneri Lukas Kwasniok bëri një ndryshim taktik në pushimin e ndeshjes duke futur Cenk Özkacar në vend të Ísak Jóhannesson për të përforcuar mbrojtjen. Edhe pse me një lojtar më pak, Köln mbeti këmbëngulës dhe në minutën e 57’ ishte pranë barazimit kur Jakub Kamiński detyroi Kobel të bëjë një pritje të fortë.
Megjithatë në minutën e 60’ Dortmund shënoi golin e dytë. Beier shkëmbeu pasime me Julian Brandt dhe realizoi me qetësi në cepin e largët për rezultatin 2-0.
Dramë në fund
Dortmund dukej se po shkonte drejt fitores pa probleme kur një kërkesë për penallti u refuzua, pasi zëvendësuesi Fábio Silva ra në zonë pas një ndërhyrjeje nga Özkacar, por Siebert vendosi se mbrojtësi kishte prekur fillimisht topin.
Köln nuk u dorëzua dhe në minutën e 88’ u shpërblye kur goditja e devijuar e Kamiński mposhti Kobel, duke e bërë fundin e ndeshjes shumë tensionues. Pavarësisht përpjekjeve të fundit, madje edhe me portierin Marwin Schwäbe që shkoi përpara në goditjet nga këndi, vendasit nuk arritën të barazonin.
Lojtari i ndeshjes: Maximilian Beier
Beier ishte lojtari vendimtar për Dortmund, duke zhvilluar një paraqitje të plotë që tregoi kreativitetin dhe aftësinë e tij për të shënuar. Asisti perfekt për golin e Guirassy tregoi vizionin e tij, ndërsa goli në pjesën e dytë dëshmoi qetësinë përpara portës.
Përveç kontributit direkt në gola, sulmuesi 21-vjeçar ishte një kërcënim i vazhdueshëm, duke regjistruar tre goditje dhe duke përballuar me sukses sfidat fizike të ndeshjes. Edhe pse ishte një nga lojtarët më të vënë nën presion në fushë (18 herë), ai arriti të ruajë efektivitetin gjatë gjithë takimit.
Bundesliga Germany
FC Heidenheim 2-4 Hoffenheim
Freiburg 3-3 Bayer Leverkusen
Mainz 05 2-2 VfB Stuttgart
RB Leipzig 2-1 Augsburg
Wolfsburg 1-2 Hamburger SV
FC Cologne 1-2 Borussia Dortmund