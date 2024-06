Maturantët e pakënaqur me rezultatet, paralajmërojnë protestë

Dalja e rezultateve të provimit për Gjuhën e Huaj që u dha afro dy javë më parë ka sjell reagimin e një pjese të maturantëve, nëpër rrjete sociale. Të pakënaqur nga vlerësimi, ata paralajmërojnë zhvillimin e një proteste para Ministrisë së Arsimit në ditët në vijim. Komentuesit maturantë thonë se nota e tyre e tri viteve ka qenë 10, ndërsa në test janë vlerësuar më ulët, çka për ta është e padrejtë.

Gjuha e huaj çeli Maturën Shtetërore më datë 3 qershor, provim i cili për një pjesë të maturantëve ishte i një niveli mesatar. Por me daljen e rezultateve pakënaqësitë janë shtuar. Të dhënat zbuluan se në të gjithë vendin pati 119 maturantë të cilët u vlerësuan me notën 10, teksa 952 gjimnazistë ishin mbetës në gjuhë të huaj. Krahasuar me një vit më parë, performanca duket të jetë në dishezë, duke ulur ndjeshëm numrin e ekselentëve dhe rritur numrin e mbetësve. Përkthyer në shifra, diferenca nga vjet tregon 924 më pak ekselentë dhe 568 më shumë mbetës.

Por maturantët kanë të drejtën e bërjes së një ankese. Ky është viti i dytë që maturantët kanë të drejtën e rivlerësimit të tezës, pas ndryshimeve të bëra në rregulloren e vitit 2023 sipas së cilës;

-Maturantët apo kandidatët kanë të drejtë të kërkojnë fotokopjen e testit, 1 (një) ditë pas shpalljes së rezultateve paraprake të të gjitha provimeve.

-Dhe, pasi është pajisur me fotokopjen e testit, ka të drejtë ta paraqesë kërkesën Sipas rregullores, ankesa për notën në provimet e maturës, dorëzohet pranë Komisionit Shkollor të Maturës Shtetërore me datë 3 korrik, pasi kanë dalë notat e të gjithë provimeve.

Mbetet për t’u parë nëse gjimnazistët do të ndjekin rrugën zyrtare për të ankuar rezultatin apo do të dalin në protestë, sikundër komentojnë nëpër rrjetet sociale. Këtë të martë, ata do të testojnë njohuritë e tyre në provimin e matematikës, i treti në radhë. I fundit provim që përmbyll maturën shtetërore është Lënda me Zgjedhje, më datë 24 qershor.