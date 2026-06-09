Matura Shtetërore, rreth 20 minuta pas nisjes publikohet teza e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin kanë zhvilluar këtë të martë provimit të dytë të Maturës Shtetërore, atë të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Ndërkohë rreth 20 minuta pas nisjes së provimit Teza e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe është publikuar në rrjete sociale.
Sot provimi i dytë i Maturës Shtetërore/ 26.600 nxënës testohen në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Një nga varianet e tezës ka qarkulluar me shpejtës në rrjete sociale. Ndërkohë provimi vijon deri në orën 12:30. Më 3 qershor maturantët zhvilluan provimin e parë, atë të Gjuhës së Huaj.