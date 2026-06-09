Matura Shtetërore, rreth 20 minuta pas nisjes publikohet teza e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin kanë zhvilluar këtë të martë provimit të dytë të Maturës Shtetërore, atë të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Ndërkohë rreth 20 minuta pas nisjes së provimit Teza e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe është publikuar në rrjete sociale.

Sot provimi i dytë i Maturës Shtetërore/ 26.600 nxënës testohen në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Një nga varianet e tezës ka qarkulluar me shpejtës në rrjete sociale. Ndërkohë provimi vijon deri në orën 12:30. Më 3 qershor maturantët zhvilluan provimin e parë, atë të Gjuhës së Huaj.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
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