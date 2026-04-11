Mateta përqafon gazetaren pas C. Palace-Fiorentina, Buzaglo sqaron: “Ishte rehat”

Sapo ka përfunduar sfida mes Crystal Palace dhe Fiorentina, e vlefshme për ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Conference. Jean Philippe Mateta, sulmues i skuadrës angleze i ndjekur në merkato edhe nga Juventus dhe Milan, ishte protagonist i një ndeshjeje të mirë duke shënuar edhe një gol nga penalltia në fitoren e pastër 3-0 ndaj skuadrës viola. Por nuk është e vetmja gjë që e vuri në pah sulmuesin, i cili bëri të flitet për shkak të intervistës së tij pas ndeshjes. Mateta i afrohet gazetares Olivia Buzaglo, e dërguar e Premier për Tnt Sports dhe Talksport, dhe ndërsa dëgjon pyetjet ndaj të cilave duhej të përgjigjej, vendos një dorë mbi shpatullën e së njëjtës të dërguar në fushë.
Një gjest i zgjatur, një lloj përqafimi që do të zgjasë gjatë gjithë intervistës së bërë së bashku me Tyrick Mitchell, autor edhe ai i një goli kundër Fiorentina-s, i cili në disa momente duket edhe i sikletosur. Mateta qesh, argëtohet, është i lumtur, ashtu si edhe vetë gazetarja. Megjithatë, në rrjetet sociale në Angli shpërtheu menjëherë polemika, pasi ndër komentet lexohen shumë mendime të përdoruesve që e konsideruan gjestin e lojtarit pa shije të mirë, duke e parë si mungesë respekti ndaj gruas. Gazetarja kështu u detyrua të ndërhynte në rrjetet sociale, përmes llogarisë së saj, duke shpjeguar çfarë kishte ndodhur.
"I dreamed about that for nights" 😂
Jean Phillipe-Mateta and Tyrick Mitchell with a hilarious interview after beating Fiorentina 3-0 🙌
Buzaglo nuk e bën dramë
Mateta në fakt nuk duket se ka bërë asgjë të çuditshme. Ndoshta ishte mësuar ta shihte gazetaren në fushë dhe sigurisht, pas shumë ndeshjesh, ekziston edhe një farë familjariteti që në fakt nuk do ta kishte shqetësuar atë. Olivia Buzaglo në fakt e rrëzon menjëherë çështjen duke shpjeguar se nuk kishte vërtet asgjë të keqe në atë lloj përqafimi nga ana e Mateta: “Epo, ka qenë një mëngjes pak i çmendur me mediat që kanë folur për intervistën time pas ndeshjes me JP Mateta – shkruan ajo -. Ishte një privilegj të punoja te Crystal Palace mbrëmë, një mbrëmje europiane e paharrueshme për lojtarët dhe për klubin”.
Gazetarja sqaron gjestin e Mateta
Më pas ajo rikthehet te çështja që ka ngritur polemika mes disa përdoruesve dhe njerëzve të fushës në Angli: “Nuk kam absolutisht asnjë problem me faktin që Mateta më vendosi një krah rreth shpatullave – tha pa problem gazetarja -. Ishte një moment i këndshëm dhe i relaksuar, në të cilin ai ishte qartësisht shumë i lumtur dhe ndihej rehat gjatë intervistës, pas një performance kaq të shkëlqyer. Djema, nuk ka absolutisht asnjë ndryshim. U uroj fat për ndeshjen e kthimit!!”. Një çështje që në fakt gazetarja e mbyll me elegancë dhe diplomaci, duke heshtur disa zëra që ishin shtuar gjatë mëngjesit.