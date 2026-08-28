Masa e sigurisë për Ergys Agasin/ SPAK kërkon “arrest në burg”, detaje nga seanca

Ergys Agasi është shoqëruar sot në ambientet e Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), ku po i komunikohet masa e sigurisë e caktuar më parë ndaj tij në mungesë, pas arrestimit të kryer dy ditë më parë në zonën e Plepave në Durrës.
Seanca e nisur në orën 09:30 u ndërpre me kërkesë të mbrojtjes ligjore me qëllim njohjen me aktet e dosjes.
Pas rifillimit të seancës, prokurori i posaçëm Bledar Maksuti kërkoi që masa “arrest në burg” të mbetet në fuqi, duke arsyetuar se ekziston rrezik i lartë që i dyshuari t’i fshihet drejtësisë, nisur nga fakti se ka qëndruar në arrati për tetë muaj me radhë.
SPAK e dyshon Agasin si kreun e një grupi të strukturuar kriminal që vepronte brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), në bashkëpunim me shtetasin Ermal Beqiri.
Mbi të rëndojnë akuzat për konkurrencë të paligjshme përmes dhunës, heqje të paligjshme të lirisë, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tendera, me qëllim detyrimin e rivalëve për t’u tërhequr nga garat publike.
Publikuan fotot e Ergys Agasit nga brenda policisë, pezullohen dy efektivë
Avokati mbrojtës ka kërkuar një masë më të lehtë sigurie, duke pretenduar se klienti i tij nuk është implikuar në veprimtari kriminale dhe nuk ka menaxhuar para publike.
Lidhur me ndalimin e tij, në automjet me Agasin ndodhej edhe ish-zyrtari i policisë Uljan Shpataraku, i cili do të dalë nesër përpara GJKKO-së nën akuzën e përkrahjes së autorit të krimit.
Gjithashtu, Policia e Shtetit ka pezulluar nga detyra dy efektivë të forcave “Shqiponja”, pas rrjedhjes së disa fotove të të arrestuarit brenda ambienteve policore.