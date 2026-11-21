Protesta kundër qeverisë vijon në rrugët e Tiranës, ku protestuesit i vunë zjarrin një koshi mbeturinash në zonën e Myslym Shyrit gjatë marshimit.
Studentët, qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë vijuar lëvizjen nëpër kryeqytet, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit në Rrugën e Kavajës, protestuesit janë përballur me një kordon policor që u ka bllokuar kalimin. Për pasojë, turma ka ndryshuar drejtim dhe është kthyer drejt qendrës së Tiranës.
Marshimi nisi pas tubimit para Ministrisë së Arsimit dhe bllokimit të qarkullimit në Rrugën e Durrësit. Fillimisht u raportua se protestuesit do të drejtoheshin drejt Kryeministrisë, por më pas ndryshuan itinerarin. Nuk raportohen përplasje fizike mes protestuesve dhe policisë, ndërsa efektivët vijojnë të monitorojnë situatën.