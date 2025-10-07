Marsejë, Aguerd sulmohet në aeroport nga një tifoz: u mashtrua me një selfie

Nayef Aguerd ka qenë së fundmi protagonisti i jashtëzakonshëm i fitores së Marsejës kundër PSG-së. Goli i tij i dha skuadrës së De Zerbit tre pikë thelbësore në renditje, por mbi të gjitha kënaqësinë për të mposhtur më të fortët. Sot, megjithatë, mbrojtësi 29-vjeçar është gjendur përballë një dite të pazakontë pikërisht në momentin kur po nisej për grumbullimin me Kombëtaren e Marokut.
Sipas informacioneve të BFM Marseille Provence, qendërmbrojtësi i Marsejës do të ishte sulmuar të dielën nga një person në aeroportin e Marignane, ndërsa po përgatitej të udhëtonte për t’u bashkuar me kombëtaren e tij. Të dielën në mbrëmje, mbrojtësi, teksa ndodhej në sallën VIP në pritje të fluturimit që më pas e çoi në Marok, u afrua nga dikush – që u identifikua si tifoz – i cili iu afrua për t’i kërkuar numrin e telefonit dhe një selfie. Pikërisht në atë moment ndodhi diçka që Aguerd nuk do ta kishte pritur kurrë të përjetonte.
Burri, që dukej në gjendje të shqetësuar, ngriti zërin dhe më pas tentoi ta godiste me shuplakë, përpara se të arratisej pas ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimit të sigurisë së sallës. Sulmuesi u kap nga policia dhe u mor në pyetje pas arrestimit. Nga ana e tij, Nayef Aguerd, i paduruar për t’u bashkuar me shokët e skuadrës së Marokut, nuk pati kohë të bënte kallëzim. Me sa duket, ai do ta bëjë këtë më vonë nga distanca ose menjëherë pas kthimit në Francë, duke dhënë të gjitha detajet e ngjarjes.
Nayef Aguerd, 29 vjeç, mbërriti këtë verë te Marseja nga West Ham. Ai ka debutuar me paraqitje bindëse në skuadrën e Roberto De Zerbit, duke u dalluar me një gol në shtatë ndeshje. Një gol edhe vendimtar, ai kundër PSG-së, që i lejoi Marsejës të paraqitet si rivali kryesor i parisienëve në garën për titull, me shpresën për të thyer më në fund dominimin e tyre në Ligue 1, ku janë mësuar të fitojnë çdo vit kampionatin francez. Një sinjal i parë nga trajneri italian për të treguar potencialin e vërtetë të Marsejës së tij.