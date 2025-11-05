Marrëveshje e re mbrojtjeje mes Shqipërisë dhe Italisë

Qeveria shqiptare dhe italiane pritet të zhvillojnë më 13 nëntor në Romë një mbledhje të përbashkët, për herë të parë në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, sipas raportimeve të mediave.
Takimi pritet të shënojë nivelin më të lartë të bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Romës zyrtare.
Disa ditë më parë qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje të re për bashkëpunim strategjik me qeverinë italiane, që përfshin të paktën 10 fusha – nga shëndetësia, energjia dhe mjedisi, te industria e sigurisë dhe zhvillimi inteligjent.
Në prill, tre anije italiane mbërritën në Portin e Durrësit, mes tyre edhe anija patrulluese “Libra”, e cila iu dhurua Flotës Detare shqiptare për të forcuar kapacitetet e patrullimit në det të hapur.