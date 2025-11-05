Marrëveshje e re mbrojtjeje mes Shqipërisë dhe Italisë

Qeveria shqiptare dhe italiane pritet të zhvillojnë më 13 nëntor në Romë një mbledhje të përbashkët, për herë të parë në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, sipas raportimeve të mediave.

Takimi pritet të shënojë nivelin më të lartë të bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Romës zyrtare.

Disa ditë më parë qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje të re për bashkëpunim strategjik me qeverinë italiane, që përfshin të paktën 10 fusha – nga shëndetësia, energjia dhe mjedisi, te industria e sigurisë dhe zhvillimi inteligjent.

Në prill, tre anije italiane mbërritën në Portin e Durrësit, mes tyre edhe anija patrulluese “Libra”, e cila iu dhurua Flotës Detare shqiptare për të forcuar kapacitetet e patrullimit në det të hapur.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top