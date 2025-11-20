Marrëveshje e re 105 milionë dollarëshe: SHBA furnizon Ukrainën me mbrojtëse ajrore Patriot

Ndërsa sulmet ajrore ruse nuk tregojnë shenja ngadalësimi, shkathtësia e Ukrainës jo vetëm për të mirëmbajtur, por edhe për të modernizuar sistemet e saj të mbrojtjes ajrore si Patriot i prodhuar në SHBA, është bërë thelbësore për mbijetesën afatgjatë.
Një paketë e re amerikane prej 105 milionë dollarësh synon të bëjë pikërisht të ndihmojë Ukrainën të përmirësojë dhe të mbështesë sistemin e saj më të përparuar të mbrojtjes ajrore në atë që premton të jetë një luftë e gjatë dhe e ashpër.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së i dha dritën jeshile Shitjes së mundshme Ushtarake të Huaj (FMS) më 19 nëntor, pas një kërkese nga qeveria ukrainase për shërbime dhe përmirësime të ndryshme që lidhen me mbështetjen.
Paketa përfshin modernizimin e lëshuesve të raketave, pjesë këmbimi, trajnim, logjistikë dhe mbështetje. Gjithçka që nevojitet për ta mbështetur dhe operuar atë në mënyrë efektive në planin afatgjatë.
“Ndërsa Rusia vazhdon terrorin e saj ajror që synon civilët dhe infrastrukturën kritike, forcimi i aftësive tona të mbrojtjes ajrore është një përparësi kryesore”, shkroi Kryeministri Denys Shmyhal në X, duke njoftuar marrëveshjen e mundshme.
Lëshuesit e vjetër M901 mund të qëllojnë vetëm raketa interceptuese PAC-2 GEM-T dhe PAC-3 CRI – të afta, por të kufizuara në efektivitetin e tyre kundër kërcënimeve të avancuara si raketat balistike./gazetametro.net
@StateDept has approved a possible Foreign Military Sale to Ukraine of PATRIOT Air Defense System Sustainment and related equipment for an estimated cost of $105 million.
This Foreign Military Sale includes the upgrade of M901 launchers to M903 configuration, necessary… pic.twitter.com/WHTrYR5d2l
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2025