Marrëveshja SHBA-Ukrainë: Shumë zero, asnjë garanci

Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kanë nënshkruar një marrëveshje për burimet minerare, e cila synon të krijojë një fond të përbashkët investimesh për rindërtimin e vendit sapo të përfundojë lufta me Rusinë. Marrëveshja, e bërë publike nga qeveria ukrainase, shihet si një hap i rëndësishëm për angazhimin afatgjatë amerikan në të ardhmen e Ukrainës, megjithëse pa përfshirë asnjë garanci sigurie, një kërkesë kyçe e Kievit. The New York Times shkruan se ndërsa marrëveshja shihet nga njëra anë si sinjal politik për përkushtim amerikan, nga ana tjetër ka nxitur reagime të përziera brenda Ukrainës për ndikimin afatgjatë që ajo mund të ketë mbi pasuritë kombëtare dhe sovranitetin ekonomik të vendit.

The New York Times:

Marrëveshja për mineralet e nënshkruar mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës të mërkurën mund të sjellë para të pallogaritshme në një fond të përbashkët investimesh mes dy vendeve, që do të ndihmonte në rindërtimin e Ukrainës kurdo që të përfundojë lufta me Rusinë.

Por burimet ende të papërdorura të Ukrainës, që janë subjekt i marrëveshjes, do të duan vite për t’u nxjerrë dhe për të prodhuar fitime. Dhe këto mund të mos japin llojin e pasurisë që Presidenti Trump ka thënë prej kohësh se do të jepnin.

Ende nuk është e qartë se si do të funksionojë në praktikë kjo marrëveshje nëntë-faqëshe, tekstin e së cilës qeveria ukrainase e bëri publik të enjten. Megjithëse administrata Trump kishte dashur që Kievi të përdorte pasurinë e tij minerale për të shlyer asistencën e mëparshme ushtarake amerikane, ideja për trajtimin e asaj ndihme si borxh u hoq nga dokumenti përfundimtar.

Marrëveshja gjithashtu dukej se e linte hapur në mënyrë specifike mundësinë që Ukraina të bashkohet në fund me Bashkimin Evropian, një lëvizje të cilën as Shtetet e Bashkuara dhe as Rusia nuk e kanë kundërshtuar.

Por nuk kishte asnjë përmendje për një garanci sigurie, diçka që Ukraina e kishte kërkuar prej kohësh për të parandaluar Rusinë të rigrupohej për sulm pas çdo armëpushimi.

Megjithatë, nënshkrimi shumë i pritur i marrëveshjes pothuajse me siguri ka arritur një gjë që dukej pothuajse e pamundur dy muaj më parë: ajo e ka lidhur Donald Trumpin me të ardhmen e Ukrainës.

“Kjo marrëveshje sinjalizon qartë Rusinë se administrata Trump është e përkushtuar ndaj një procesi paqeje, i cili ka në qendër një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begatë në periudhë afatgjatë,” tha Sekretari i Thesarit Scott Bessent duke shpallur marrëveshjen të mërkurën.

Analistët ranë dakord të enjten se marrëveshja mund të garantonte interesin e Trump në Ukrainë, tani që ai është investuar publikisht.

“Ai është biznesmen, ai gjithmonë bën llogaritë,” tha Volodymyr Fesenko, një analist i njohur politik në Kiev. “Mendësia e tij e biznesit formëson qasjen e tij ndaj politikës. Kështu që motivimi i tij në marrëveshje mund të ndihmojë në ruajtjen e interesit të SHBA-së për Ukrainën. Si do të funksionojë kjo në praktikë, vetëm koha do ta tregojë.”

Parlamenti i Ukrainës ende duhet ta ratifikojë marrëveshjen, gjë që me gjasë do të ndodhë në dy javët e ardhshme, thanë deputetët e parlamentit të enjten në mëngjes.

Në fund, duket se Ukraina arriti të merrte diçka nga ajo që donte, por jo gjithçka. Mungesa e dukshme ishte ajo e një garancie sigurie.

Nënshkrimi i marrëveshjes në ditën e 100-të të Trumpit në detyrë ishte vetëm kthesa më e fundit në qasjen e tij vazhdimisht të ndryshueshme ndaj luftës, të cilën Rusia e nisi me pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.

Trump në mënyrë të rreme e ka fajësuar Kievin për nxitjen e luftës dhe dukej sikur kishte më shumë afërsi me Presidentin Vladimir Putin të Rusisë sesa me këdo në Ukrainë. Ai ka pyetur në mënyrë të përsëritur pse Shtetet e Bashkuara u bënë aleati më i madh i Kievit nën ish-presidentin Joe Biden dhe nuk e ka fshehur acarimin e tij me Presidentin Volodymyr Zelensky të Ukrainës dhe kërkesat e Kievit për më shumë asistencë ushtarake.

Pika më e ulët e marrëdhënies midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara ndodhi më 28 shkurt, kur fillimisht pritej që Zelensky dhe Trump të nënshkruanin një marrëveshje për ndarjen e fitimeve nga mineralet në Zyrën Ovale. Takimi ishte një katastrofë. Trump dhe zv.presidenti JD Vance e kritikuan publikisht Zelenskyn, të cilit iu kërkua papritmas të largohej nga Shtëpia e Bardhë. Marrëveshja mbeti pa u nënshkruar. Si pasojë, administrata Trump pezulloi përkohësisht ndihmën ushtarake dhe shkëmbimin e informacioneve me Ukrainën.

zelensky

(Përplasja e ashpër në zyrën Ovale, 28 shkurt)

Por Trump gjithashtu ka thënë në mënyrë të përsëritur se donte ta mbyllte luftën, madje duke bërë fushatë me premtimin se do ta bënte këtë brenda 24 orëve. Trump më vonë ka thënë se nuk ishte duke folur fjalë për fjalë.

Ndërsa administrata Trump i ka bërë presion Rusisë dhe Ukrainës për të rënë dakord për një marrëveshje paqeje, ose të paktën për një armëpushim 30-ditor, Ukraina është përpjekur të duket si pala e arsyeshme. Zelensky, i cili ka punuar për të zbutur marrëdhëniet me administratën Trump pas katastrofës së Zyrës Ovale, pranoi menjëherë idenë e një armëpushimi të pakushtëzuar 30-ditor. Putin nuk e bëri këtë.

Megjithatë, për Ukrainën, marrëveshja për mineralet ofroi një mundësi për ndikim.

Zyrtarët ukrainas kishin dëshpërimisht dëshirë që marrëveshja të përfshinte një lloj garancie sigurie nga Shtetet e Bashkuara. Pa një të tillë, ata kishin frikë se Rusia mund të shkelte çdo armëpushim, gjë që Moska e ka bërë edhe më parë.

Por Trump ka thënë se të kesh një fond investimesh të përbashkët me Shtetet e Bashkuara do të ishte në vetvete një garanci sigurie. Nëse kompanitë amerikane dhe qeveria amerikane do të ishin të investuara në të ardhmen e Ukrainës, vetëm kjo do ta frenonte Rusinë.

Në shumë mënyra, pavarësisht gjithë luhatjeve, marrëveshja e nënshkruar të mërkurën pa shumë ceremoni ishte e ngjashme me atë që dështoi në shkurt.

Vira Zhdan, 36 vjeçe, që jeton në qytetin jugor ukrainas të Zaporizhzhia, i cili shpesh sulmohet nga rusët, tha se marrëveshja mund të devijojë padrejtësisht para nga burimet ukrainase drejt investitorëve amerikanë.

“Këto janë kurthe që na shtrëngojnë dhe e tërheqin vendin tonë në një gropë gjithnjë e më të thellë,” tha ajo. “Do të jenë pasardhësit tanë që do të përballen me pasojat.”

Por Svitlana Mahmudova-Bardadyn, 46 vjeçe, e cila jeton në rajonin Sumy afër kufirit me Rusinë, tha se shpresonte që marrëveshja të sillte më shumë mbështetje amerikane. Ajo gjithashtu tha se shpresonte që “kjo luftë e plotë më në fund të mbarojë dhe gjërat të përmirësohen për ne.”