Marotta i tërbuar me akuzat: “Saviano kundër Inter. Po Cuadrado? Fituan 70 milionë”

Një ditë pas stuhisë së Inter–Juve për simulimin e mbrojtësit Bastoni (me festim për përjashtimin e Kalulu), presidenti Giuseppe Marotta merr fjalën para Asamblesë së Legës. E tij nuk është thjesht një mbrojtje formale, por një kundërsulm frontal: ka bërë të ditur se deklaratat e shkrimtarit Roberto Saviano ndaj tij janë në duart e avokatëve për një frazë shumë të ashpër (“derisa ky njeri të ketë rol në futbollin italian, të gjithë do të kenë ndjesinë se kampionatet janë të manipuluara”); ka kritikuar informacionin për “gogën mediatike” dhe klimën e “represionit” që është krijuar rreth lojtarit, të cilit i është rezervuar një trajtim i papranueshëm sepse “ajo që ndodh në Itali ndodh edhe jashtë”; u ka kujtuar bardhezinjve, që sot bërtasin për skandalin, se çfarë ndodhi në 2021 kur, falë sjelljes antisportive të Cuadrado, iu dha një penallti vendimtare për t’u kualifikuar në Champions dhe për të arkëtuar “60/70 milionë”.
Ndërsa pranon gabimin e mbrojtësit (“ka bërë një gjest jo të përshtatshëm”), Marotta nuk pranon që lojtari të vihet në bankën e të akuzuarve dhe të gjykohet në mënyrë të përmbledhur, duke kujtuar se është “pasuri e Kombëtares dhe vënia në dyshim e grumbullimit të tij është e padrejtë. Ka gabuar, por kush nuk ka gabuar? Është një episod i dënueshëm por i zakonshëm, megjithatë është trajtuar si një krim pa precedent”.
Përplasja me Savianon është fronti më i nxehtë. Shkrimtari kishte hedhur akuza shumë të rënda në rrjetet sociale, duke folur për një kampionat “të manipuluar” derisa Marotta të ketë rol në futboll dhe duke rikujtuar hetimet për infiltrime të ‘Ndranghetës në Curva Nord. Replika e dirigjentit është e ftohtë: “Nuk e di as kush është, nuk e di çfarë roli ka. Nuk dua t’i jap rëndësi, për çështjen po merren tashmë avokatët tanë”.
Çfarë tha Saviano
Një mbyllje e prerë që paralajmëron një betejë ligjore për shpifje, duke marrë parasysh gjithçka të publikuar në rrjetet sociale nga Saviano. “Kampionati italian sot është i manipuluar, edhe nëse Inter do ta fitonte nuk do të vlente asgjë”. Dhe sërish: “Zemërimi i Chiellini është ai i dikujt që e di si funksionojnë gjërat me Marotta. Këtu nuk bëhet fjalë për Inter me të tjerët. Nuk është çështje ngjyrash. Kush përpiqet të tregojë këto dinamika shpesh akuzohet për njëanshmëri. Në futbollin italian kushtet normale duken përjashtim. Dhe derisa të jetë kështu, çdo fitore do të shoqërohet nga një hije”.
Thumbimi ndaj Juves: fantazma e Cuadrado
Marotta nuk kurseu thumbime ndaj rivalëve të përhershëm dhe drejtuesve të tyre, në veçanti ndaj ish-mbrojtësit Giorgio Chiellini, të cilin e quajti me ironi “i ri dhe i papërvojë”. Dhe për t’iu përgjigjur akuzave për “sistemin Inter”, presidenti rikujtoi një episod të 2021 që ende djeg: penalltia e dhënë nga arbitri Calvarese në sfidën mes zikaltërve dhe bardhezinjve.
“Kujtoj vetëm një episod të vogël për sa i përket simulimeve. Juventus-Inter 2021, simulim i qartë nga Cuadrado, arbitër Calvarese. U sqarua nga të gjitha organet arbitrale se ishte simulim i qartë. Me atë fitore, Juventus mori kualifikimin në Champions dhe plot 60-70 milionë. Pikë.”