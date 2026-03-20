Marlon Xavier pa këmbën t’i varet në fushë: lojtarët dhe arbitri vunë duart në kokë

Dëmtimi i Marlon është vërtet i tmerrshëm. Ajo që i ndodhi mbrojtësit të majtë të Gremios gjatë ndeshjes së fundit të kampionatit brazilian të luajtur mbrëmë kundër Vitoria, i tronditi të gjithë. Lojtari pësoi një dëmtim shumë të rëndë pas një përplasjeje me Caíque që i shkaktoi një frakturë në këmbën e djathtë. Pamjet u bënë menjëherë virale duke treguar këmbën e lojtarit totalisht të kthyer përmbys. Publiku mbeti pa fjalë, ashtu si edhe shokët e skuadrës dhe kundërshtarët në fushë.
Momenti kur edhe arbitri kupton rëndësinë e dëmtimit
Lojtarë si Willian, i Gremios, shpërthyen në lot në fushë, ndërsa tifozët u lutën, disa të dëshpëruar, aq e rëndë ishte pamja. U thirr një ambulancë për të ndihmuar lojtarin, këmbës së të cilit iu bë rregullimi në vend nga stafi mjekësor i Gremios përpara se të imobilizohej. Turma thërriste emrin e Marlon ndërsa ai largohej nga fusha dhe Vitória publikoi menjëherë një komunikatë solidariteti për lojtarin.
Çfarë ndodhi me Marlon dhe kur mund të rikthehet në fushë
Mbrojtësi i majtë ishte rikthyer në fushë për Gremion pasi kishte munguar në ndeshjen e fundit kundër Chapecoense për shkak të etheve. Madje kishte mbajtur edhe shiritin e kapitenit. Gremio në fund fitoi 2-0 ndaj Vitória, me gola të Camutanga (autogol) dhe Amuzu. Por në fund të ndeshjes gjithë vëmendja ishte te Marlon. Ky i fundit habiti për qetësinë që tregoi në momentin kur pa këmbën e tij në atë gjendje. I mbeti poshtë dhe me gjithë peshën e trupit e shtypi. Marlon i rezistoi dhimbjes, nuk bërtiti, por pati kthjelltësinë të thërriste menjëherë mjekët duke kuptuar çfarë kishte ndodhur.
Në fushë shokët e skuadrës mbanin duart në kokë, ashtu si edhe kundërshtarët. Disa mbuluan fytyrën me fanellë, të tjerë preferuan të mos shikonin. Edhe arbitri u duk i tronditur, me duart në kokë, pothuajse i pabesueshëm për atë që pa. Marlon megjithatë nuk u shpërqendrua dhe iu nënshtrua menjëherë ndihmës mjekësore, për t’u dërguar më pas në spital. Ai do të operohet këtë pasdite në spitalin e Porto Alegre ku ndodhet i shtruar. Rikthimi në fushë parashikohet pas pesë muajsh.