Mariano Diaz i habit të gjithë pas ndeshjes: një tifoze i kërkon foto, përfundojnë duke u puthur

Një foto e zakonshme me një tifoze u shndërrua në një nga momentet më kurioze të pushimit të kombëtareve. Kjo i ndodhi Mariano Diaz, sulmuesit të lindur në vitin 1993 të Alavésit, me një të kaluar te Real Madrid dhe pjesë e Republikës Dominikane, në përfundim të sfidës kundër Haitit.
Fotoja me tifozën merr një kthesë të papritur
Republika Dominikane sapo kishte pësuar një humbje të rëndë 4-1 ndaj Haitit në CONCACAF Nations League, por në përfundim të ndeshjes Mariano u ndal gjithsesi jashtë stadiumit për të përshëndetur tifozët dhe për të bërë disa fotografi.
Pikërisht gjatë njërës prej këtyre fotografive ndodhi e papritura. Një tifoze iu afrua sulmuesit dhe, ndërsa të dy ndodheshin përpara kamerës, e surprizoi me një puthje në buzë. Fillimisht Mariano u duk i befasuar nga gjesti, të cilin nuk dukej se e priste. Por skena nuk përfundoi aty.
Que hace el loco de Mariano Díaz comiendose la boca con una fan que le ha pedido una foto ? https://t.co/Ma2Pw0qosp
— morodelsur (@morodelsur) October 7, 2026
Reagimi i Marianos i surprizon të gjithë
Pas momentit të parë të befasimit, sulmuesi zgjodhi t’ia kthente gjestin. Në videon që nisi të qarkullonte në rrjetet sociale, Mariano shihet duke iu afruar sërish tifozes dhe duke e puthur edhe ai, përpara se të rikthehej të pozonte për fotografi me tifozët e tjerë të pranishëm.
Pikërisht ky moment i dytë ka tërhequr vëmendjen e përdoruesve. Videoja, e publikuar fillimisht në rrjetet sociale më 5 tetor, u ripublikua në ditët pasuese nga disa media ndërkombëtare dhe vazhdon të qarkullojë edhe disa ditë pas ndeshjes.
Një moment që u bë viral pas humbjes
Episodi ndodhi, pra, në një kontekst aspak pozitiv për kombëtaren dominikane. Haiti fitoi 4-1 dhe la Marianon dhe shokët e tij të skuadrës me shumë pak arsye për të festuar në fushë. Jashtë stadiumit, megjithatë, sulmuesi vazhdoi të merrte përkrahjen e tifozëve. Mariano është në fakt një nga lojtarët më të njohur të përfaqësueses së Karaibeve, edhe falë të kaluarës së tij te Real Madridi dhe eksperiencës së tanishme me Alavésin (3 gola dhe 3 asistime në La Liga në këtë fillim sezoni). Marrëdhënia me publikun dominikan është bërë veçanërisht e fortë që kur ai zgjodhi të përfaqësojë kombëtaren për shkak të origjinës së nënës së tij.
Dhe kështu, pas një mbrëmjeje për t’u harruar për sa i përket rezultatit, emri i tij përfundoi gjithsesi në qendër të vëmendjes për një arsye krejtësisht tjetër. Jo një gol, jo një asist dhe as ndonjë aksion në fushë: këtë herë, Marianon e bëri protagonist një takim kurioz me një tifoze, i filmuar në vetëm pak sekonda dhe që u bë me shpejtësi viral. Tani mbetet për t’u kuptuar nëse 33-vjeçari është apo jo në një lidhje sentimentale dhe, nëse po, cili ka qenë reagimi i partneres së tij…