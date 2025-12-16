Maresca, thyerje e raporteve me drejtuesit e Chelsea: reagimi i fortë drejtuar klubit

Kanë kaluar pothuajse një javë nga humbja e Chelsea në fushën e Atalantës në Champions League, por ajo ndeshje ka krijuar një përçarje që mund t’i kushtojë pankinën italianit Enzo Maresca. Trajneri ishte ankuar publikisht se ishte lënë vetëm, pa mbështetjen e klubit dhe të tifozëve që e kishin braktisur pas rezultatit negativ: shpërthimi u tërhoq menjëherë, por në Londër nuk ndihet një klimë aspak e qetë.
Në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së League Cup kundër Cardiff, disa gazetarë kërkuan sqarime për fjalët e tij, por italiani refuzoi të përgjigjej. “Kanë qenë 48 orët më të këqija që nga momenti kur jam këtu”, kishte deklaruar pas humbjes në Bergamo, një fjali që mbetet pa kontekst dhe që në Angli kanë frikë se mund të ketë shkaktuar një tërmet.
"I already spoke about that and I felt I was quite clear"
Chelsea Head Coach Enzo Maresca is questioned about his post-match comments from Saturday's 2-0 win over Everton 🔵 pic.twitter.com/eKS500ozJ4
— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 15, 2025
Çfarë po ndodh mes teknikut Maresca dhe Chelsea
Trajneri ka pohuar se ka qenë mjaft i qartë në intervistën e tij të fundit, por ndërkohë zërat vazhdojnë të qarkullojnë dhe pozita e tij nuk duket më aq e sigurt. Ai është dorëzuar ndaj frustrimit, duke u ankuar për mungesën e mbështetjes ndaj punës së tij dhe të gjithë skuadrës pas rezultateve negative mes kampionatit dhe Champions League, që kulmuan pikërisht me humbjen kundër Atalantës. Ai është lënë vetëm nga skuadra, por edhe nga drejtuesit, dhe në fjalët e teknikut Maresca lexohet qartë përçarja me të gjithë bordin drejtues.
Sipas The Sun, fjalët e tij janë drejtuar pikërisht ndaj drejtuesve të Blues, të cilët nuk do t’i kishin dhënë besimin e nevojshëm dhe mbështetjen për të kaluar një periudhë të vështirë. Maresca ka konfirmuar se është i lumtur te Chelsea dhe në konferencë për shtyp është përpjekur të minimizojë dhe t’u shmanget pyetjeve këmbëngulëse të gazetarëve: çështja nuk është sqaruar dhe sipas disa burimeve pranë klubit londinez, qëndrimi i tij në pankinë nuk do të ishte më aq i sigurt pikërisht për shkak të raporteve të tensionuara me shoqërinë.