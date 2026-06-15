Manuel Neuer del nga zona… deri në mesfushë! Ndërhyrje befasuese gjatë Gjermani-Curaçao

Ka dy mënyra për ta interpretuar daljen e çmendur me kokë, madje deri në mesfushë, të Manuel Neuer gjatë Gjermani-Curaçao, ndeshje e javës së parë të Grupit E në Botëror. Së pari, është zakoni i tij për të dalë shumë lart, madje jashtëzakonisht lart, që e ka shoqëruar gjatë gjithë karrierës së tij si portier. Së dyti, në kontekstin e kësaj ndeshjeje të fituar me rezultatin e thellë 7-1 nga skuadra e Nagelsmann, ishte vlerësimi shumë i ulët i rrezikut që mund të sillte një veprim i tillë në dukje i pabesueshëm, si rezultat i vlerësimit po aq të ulët të nivelit të Curaçaos.
Dalja me kokë në mesfushë e Neuer në minutën e 54′ të Gjermani-Curaçao
Ajo që e shton habinë për veprimin e Neuer është fakti se goditja e tij me kokë për të larguar topin e ardhur nga një rivënie e gjatë nga zona kundërshtare nuk ndodhi në minutat e fundit të një ndeshjeje ku duhej rikuperuar rezultati duke u hedhur përpara me çdo kusht, por në minutën e 54′, pra në zemër të ndeshjes. Është e vërtetë që në atë moment rezultati ishte tashmë 4-1 për Gjermaninë, por gjithsesi veprimi i Neuer mbetet vërtet i pazakontë në një fushë futbolli. Që një portier të godasë topin me kokë pranë zonës së tij nuk është diçka e rrallë, por që ta bëjë pikërisht mbi vijën e mesfushës është një rast pothuajse unik.
Manuel Neuer spotted at midfield against Curacao 54' pic.twitter.com/zFgKKel2pv
— Liam Delap (@EvilDelap) June 14, 2026
Siç u përmend, të luajturit shumë lart si njeriu i fundit i skuadrës është marka e fabrikës së Neuer, si te Bayern Munich ashtu edhe te kombëtarja gjermane. 40-vjeçari nga Gelsenkirchen, në fakt, nuk ka qenë kurrë vetëm një portier; ai ka qenë gjithmonë “liberoja” e skuadrës së tij, duke u dhënë trajnerëve një dimension shtesë, si në fazën e zotërimit të topit ashtu edhe, sidomos, në fazën pa top, duke lejuar ngritjen shumë të lartë të vijës mbrojtëse. Kundër skuadrave më të dobëta (pa dashur të ofendojmë) si Curaçao, natyrisht ai mund ta bëjë këtë edhe më qetësisht, duke u shtyrë deri në mesfushë.
Aged 40 years and 79 days today, Manuel Neuer will be the seventh oldest player to make a men's FIFA World Cup appearance.
He also overtakes Lothar Matthäus as Germany's oldest ever appearance maker at a major tournament (World Cup/European Championship). pic.twitter.com/5hfgL9mU9Q
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 14, 2026
Dy rekordet e vendosura nga Neuer duke zbritur në fushë kundër Curaçaos
Edhe pse u mposht nga goli historik i ish-lojtarit të Juventusit, Comenencia, Neuer duke luajtur në ndeshjen debutuese të Gjermanisë në Botëror arriti dy rekorde: ai barazoi francezin Hugo Lloris si portieri me më shumë paraqitje në Kupën e Botës, me 20 ndeshje, dhe u bë futbollisti gjerman më i moshuar që ka luajtur në një fazë finale të Botërorit ose Kampionatit Europian, në moshën 40 vjeç e 79 ditë, duke kaluar rekordin e mëparshëm të Lothar Matthäus, i cili e mbante atë me 39 vjeç e 91 ditë.