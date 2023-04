Manovra e pagave, Juventus mendon hipotezën e marrëveshjes: gjithçka varet nga ankimimi ndaj -15

Dje, prokuroria publike e FIGC njoftoi Juventus për mbylljen e hetimeve për “manovrat e pagave, partneritetit dhe menaxherëve”. Ata kundërshtuan shkeljen e parimit të ndershmërisë sportive (neni 4.1). Klubi bardhezi ka bërë të ditur se ka “operuar në respekt të ndershmërisë sportive”, por ndërkohë po studion lëvizjet e radhës. E, sipas Tuttosport, ideja e një marrëveshjeje për pranimin e fajit mbetet konkrete. Edhe pse shumë do të varet nga rezultati i ankimimit për dënimin me 15 pikë në renditje për aferën e fitimeve kapitale

Juventus ka pesë ditë për t’iu qasur dokumenteve, më pas, brenda 15 ditëve nga njoftimi mund të kërkojnë të dëgjohen. Nga dita e gjashtëmbëdhjetë dhe jo më vonë se 30 ditë, mund të mbërrijë edhe referimi (praktikisht i dukshëm) nga Chinè. Nëse proçesi sportiv i shkallës së parë do të mbyllej deri më 30 qershor, çdo sanksion do të binte mbi sezonin aktual. E në të njëjtën mënyrë çdo shkallë e mëvonshme do të prekte këtë kampionat, ndoshta duke rishkruar renditjen. Nëse, nga ana tjetër, gjyqi sportiv i shkallës së parë përfundon pas 30 qershorit, çdo sanksion duhet të zbatohet për sezonin 2023/24.

HIPOTEZA E MARRËVESHJES

Përpara fillimit të procesit sportiv, pikërisht në periudhën kohore në të cilën Chinè mund të nisë akuzën, Juventus do të jetë në gjendje të vazhdojë me një marrëveshje mbi pranimin e fajit. Në varësi të marrëveshjes, kjo zgjidhje mund të ulë dënimin deri në gjysmë. Megjithatë, një marrëveshje për pranimin e fajit nuk do të ishte e mundur në rast se Chinè do të kundërshtonte recidivizmin. Pra, nëse një subjekt ishte sanksionuar më parë për një vepër të së njëjtës natyrë që u kundërshtua gjithashtu edhe në të dytën. Në këtë rast, do të ishte një zgjedhje për të shmangur telashet më të rënda sesa pranimi i fajit.

VARET EDHE NGA 19 PRILLI

Të gjitha diskutimet janë të parakohshme për momentin, por që mund të përshpejtohen nga e mërkura. Në atë kohë do të dihet rezultati i apelit të Juventus për -15 në renditje. Në fakt, nëse vjen një vendim favorizues, bardhezinjtë do të mendonin seriozisht për idenë e një marrëveshjeje faji në planin e dytë, në mënyrë që ta mbyllnin këtu. Të paktën në një nivel sportiv me FIGC, do të bënte që Juventus të mos rrezikonte renditjen.