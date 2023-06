Manja i përgjigjet Berishës: Ti do shkosh para meje përballë drejtësisë, mezi e pres atë ditë

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi sot ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja se ka nxjerrë informacionin për arrestimin e Vangjush Dakos 4 ditë përpara se të dilte vendimi.

Manja i është përgjigjur Berishës, duke thënë se mezi e ka pritur këtë ditë për drejtësinë, duke shtuar: Jam i lumtur që arritëm këtë ditë që unë dhe ti të dalim para drejtësisë’.

“Nuk e di pse je shqetësuar Sali, zgjedhjet mbaruan dhe të pres në betejën tjetër të 2025, dhe do të të mund. Sa për drejtësinë jam i lumtur që mbërritëm këtë ditë që unë e ti të dalim para drejtësisë, kam përshtypjen që ti do shkosh para meje, por mezi e pres atë ditë.

Për këtë ditë kam pritur dhe shoh që sot më shumë i shqetësuar je ti sesa unë për këtë drejtësinë e re. Unë gjithë jetën kam luftuar për drejtësinë Sali.

Ti në profesion je mjek, tani raporti me drejtësinë do ta shohim të dy bashkë. Sa për betejat politike jam i hapur, por sa herë të dalim ne sheshbetejë do të të mund, ty dhe këdo tjetër”, tha Manja.